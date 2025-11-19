Pampita explicó por qué no tiene casa propia y el motivo por el que viaja en clase turista

En una entrevista reciente con Olga, Pampita volvió a captar la atención del público al hablar de su presente personal y económico. A sus 47 años, la modelo mantiene una vida activa, repartida entre su trabajo, sus hijos y proyectos familiares, pero también sostiene elecciones que muchas veces generan curiosidad. Desde su forma de administrar el dinero hasta la manera en la que organiza su día a día, la modelo dejó ver una faceta mucho más reflexiva y prioritaria respecto de su familia.

Las razones por las que Pampita no tiene casa propia

Pampita contó que incluso su pareja, Martín Pepa, le preguntó por qué sigue alquilando en lugar de invertir en una propiedad. Y fue completamente franca: “Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos”, reveló, dejando en claro cuál es su prioridad.

Pampita

Además Pampita, adelantó que más adelante hará un cambio natural en su estilo de vida: “Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, dijo sobre Anita, su hija menor. Cuando llegue ese momento, planea mudarse a un espacio más pequeño y práctico. Esta misma lógica se refleja en su decisión de viajar en clase turista: busca administrar sus recursos de forma consciente y destinarlos a aquello que realmente impacta en su vida cotidiana junto a sus hijos.

Pampita y su hija Anita

Pampita sobre su vínculo con Benjamín Vicuña

En medio del revuelo por la entrevista de la China Suárez con Moria Casán, Pampita fue consultada por Puro Show y se mantuvo en una línea serena. Aseguró que aún no habló con la actriz, aunque destacó que de su parte siempre hay buena disposición. Sobre el impacto que este tipo de conflictos puede tener en su familia, remarcó la importancia de cuidar a los más chicos: “Los chicos ven todo, están conectados a todo y hay que cuidarlos mucho, hay que darles la contención, la palabra y el espacio para que pregunten y sepan que uno está ahí”, explicó.

Pampita y Benjamín Vicuña

Luego, en Intrusos, fue aún más clara al referirse a Benjamín Vicuña. Recordó que en el pasado salió a hablar solo cuando sintió que la exposición mediática afectaba a sus hijos, y afirmó que siempre que la situación lo amerite volvería a hacerlo. Para Pampita, la prioridad sigue siendo la misma: preservar a su familia por encima de cualquier conflicto público.