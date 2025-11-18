+CARAS, nominado al Martín Fierro de Cable 2025 como mejor programa de entrevistas

Este martes se conocieron los nominados a los Martin Fierro de cable 2025, una ceremonia que busca galardonar a los mejores programas de la televisión por cable de Argentina. En ese marco, CARAS TV recibió la mejor noticia, ya que +CARAS ha sido elegido para formar parte de una de las ternas más importantes.

+CARAS, nominado al Martín Fierro de Cable 2025

+CARAS ha sido nominado como Mejor programa de entrevistas. Se trata de una distinción a un ciclo que con la maestría de Héctor Maugeri ha sabido tener en sus estudios a algunas de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo, en charlas íntimas que con un clima distendido y cercano repasan la vida de cada uno de ellos.

+CARAS reúne a algunas de las figuras más importantes del ambiente.

Su competencia en esta terna, una de las más relevantes de la ceremonia, lo pondrá frente a los ciclos de “DeporTV textual” y “Entrevistas”. El primero de ellos es conducido por Cecilia Ruffa y el segundo por Luis Novaresio.

La reacción de Héctor Maugeri

Como no podía ser de otra manera, Héctor Maugeri reaccionó a la noticia de la nominación. A través de su cuenta de Instagram, el histórico periodista y conductor compartió su felicidad por este logro.

Héctor Maugeri y Susana GIménez en +CARAS

En una primera historia escribió “Felices”, junto a la intro del programa y algunos emoticones de aplausos. Luego, sumó otra más, también repitiendo la presentación del programa, pero esta vez agradeciendo a la organización con el ya clásico “Gracias APTRA”.

Como no podía ser de otra manera, ambas publicaciones por parte de Héctor Maugeri se llenaron comentarios de felicitaciones. Todos ellos destacando el nivel de las entrevistas, el clima que genera el conductor y el gran trabajo de la producción detrás del ciclo.

Dónde y cuándo ver +CARAS

+CARAS se estrena de lunes a viernes a las 22 horas por CARAS TV y su canal de Youtube. Además, cuenta con repeticiones todos los días de la semana a las 00:00 por NET TV.