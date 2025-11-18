Pampita habló de sus dificultades neuronales en su visita a Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga, y compartió algunas anécdotas relacionadas a estos diagnósticos. Su presencia y sus palabras no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde se generaron todo tipo de reacciones y comentarios.

Pampita habló de sus dificultades neuronales: “Tengo muchas cosas distintas”

Pampita estuvo invitada a Olga y en su paso por el programa de streaming se mostró relajada, simpática y con ganas de contar más sobre ella. Así fue que no sólo reveló que tiene cuentas “fake” para stalkear tranquila y bajo el anonimato, sino que también se refirió a sus dificultades neuronales.Todo comenzó cuando contó con total sinceridad que el deporte nunca fue lo suyo. “Soy tan mala que siempre me llevaba educación física en los colegios”, expresó y agregó que tiene “muchas cosas neuronales mal”. Sin embargo, se autocorrigió y manifestó: “No mal, distintas porque mi doctor se enoja cuando digo eso”.

Acto seguido, la empresaria reveló cuáles son y sorprendió a Damián Betular y Nati Jota, quienes se encontraban en la mesa escuchando atentamente sus palabras. “Soy disléxica, tengo déficit atencional y además soy daltónica”, reveló Pampita.

El déficit atencional es más conocido como TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad) y se caracteriza por distraerse o perder objetos con facilidad, moverse excesivamente o tener que estar activo constantemente. El daltonismo, por su parte, es una alteración visual que dificulta la distinción entre ciertos colores. En el caso de Pampita, la top model expresó: “Hay muchos colores que me confundo”.

Fue en ese entonces que Nati Jota quiso saber si alguna vez se equivocó con un look por interpretar mal un color. A lo que Pampita contestó sin pensar mucho: “Mil veces”. Por esta razón, admitió que en su guardarropa existe solo una paleta de colores para evitar confusiones. “Ahora tengo todo neutro en mi placard”, manifestó.

En este sentido, agregó que el “celeste y verde” en algunas ocasiones le “cuesta” distinguirlos. Luego, Pampita recordó una particular anécdota con sus hijos. “Una vez les compré unas zapatillas afuera, carísimas, y cuando llegué me dijeron: ‘Mamá, son rosas’. ¡Y para mí eran grises!”, relató entre risas.

Semanas atrás, la conductora había mencionado que era disléxica en un video que grabó para la organización Disfam Argentina. Allí también contó que sus hijos, Bautista, Benicio, Beltrán y Anita, también lo eran debido a que se trata de “una condición hereditaria”.

Para llevar más información al respecto, la modelo explicó que la dislexia afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez, y resaltó que el diagnóstico temprano es fundamental para las familias “para evitar dolores innecesarios por querer aprender”. De esta manera, Pampita reveló las tres dificultades neuronales que le diagnosticaron y profundizó sobre el tema con algunas anécdotas.

Pampita confesó su truco para "espiar" en redes sociales y mantener el anonimato

Sería Increíble, el programa de OLGA, invitó a Pampita durante el lunes 17 de noviembre, mientras los escándalos y peleas entre la China Suárez y Benjamín Vicuña explotaban. Ella está viviendo un momento de atención mediática, gracias a sus nuevos proyectos en la televisión argentina, pero las polémicas siguen creciendo, y muchos se cuestionan si ella está al tanto. Lejos de querer unirse, la modelo reveló que se entera de muchas de las cosas de sus seguidores y colegas a través de un truco para mantener el anonimato.

Todo ocurrió cuando Damián Betular le preguntó sobre si "stalkea" personas en las redes sociales, a lo que la modelo respondió tajante: "Sí, a todo el mundo. Tengo cuentas a parte, varias, tipo cuatro". De esta manera, Nati Jota le pidió más detalles al respecto, y ella no dudó en contar. "Esas cuentas tienen nombres raros, de seres humanos. Las uso para que las otras personas no puedan ver que les vi la historia de Instagram. Si hay un día medio intenso, me fijo qué onda lo que dice la gente", expuso.