Pampita y su novio, el polista Martín Pepa, se robaron todas las miradas en su paso por el Teatro Colón durante una gala especial que reunió a figuras destacadas del espectáculo y la cultura. La modelo apostó por un impactante look de Carolina Herrera, mientras que él acompañó con una elección clásica y elegante que complementó a la perfección la postal de la noche.

El impresionante look de Pampita en el Teatro Colón: diseño primaveral y glamour al estilo Carolina Herrera

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las figuras más elegantes de la Argentina. Junto a su pareja, el polista Martín Pepa, la modelo asistió a una noche inolvidable en el Teatro Colón para disfrutar del show de Andrea Bocelli. Desde sus redes sociales, acompañó las imágenes con una frase que reflejó la emoción del momento: "Curiosamente la naturaleza, mientras me quitaba algo valioso, me daba otro regalo: la música. Andrea Bocelli".

Pampita y Martín Pepa

Para esta gala, Pampita eligió un vestido de Carolina Herrera que rápidamente acaparó todas las miradas. El diseño, de un vibrante amarillo floral, combinó frescura, sofisticación y un guiño perfecto a la primavera porteña. El modelo presentaba un escote halter con nudo frontal y un delicado juego de hombros al descubierto, una estructura que potencia el cuello y estiliza la figura. La falda midi con caída fluida y frunces estratégicos aportó movimiento y un aire romántico, ideal para una velada en el majestuoso Colón.

Pampita y Martín Pepa

Como complementos, la modelo sumó unos aros blancos con diseño floral, que acompañaron la impronta femenina del vestido, y una clutch rectangular negro, clásico y minimalista. El beauty look también estuvo cuidado al detalle: labios rojos intensos, piel luminosa y un rodete tirante, una elección que dejó todo el protagonismo en el vestido y en sus facciones. A su lado, Martín Pepa optó por la elegancia infalible de un traje negro con camisa blanca y corbata oscura, un complemento sobrio que aportó equilibrio a la postal final.

Unidos, radiantes y dueños de una elegancia natural, la pareja se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento. Una vez más, Pampita reafirmó su lugar como referente indiscutida de la moda local, mientras que Martín Pepa acompañó con sobriedad y encanto.