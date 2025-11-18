Pampita defendió a Benjamín Vicuña y cuestionó los dichos de la China Suárez: "Mis hijos en el medio"

Las recientes entrevistas de la China Suárez en Canal Trece reactivaron el conflicto mediático con Benjamín Vicuña y, como era previsible, pusieron nuevamente en el centro a Pampita. Intrusos fue a buscarla para conocer su postura, especialmente después de que la actriz hiciera referencia a lo difícil que, afirmó, fue su vínculo con el actor chileno. Con un tono calmo pero firme, Carolina Ardohain dejó claro por qué decidió salir a defenderlo meses atrás y cuál es el límite que no está dispuesta a dejar pasar.

Benjamín Vicuña, China Suárez

Pampita defendió a Benjamín Vicuña luego de los dichos de la China Suárez

Este 2025 fue un año particularmente tenso para la relación entre la China y Vicuña. Hubo mensajes públicos explosivos, acusaciones graves y desacuerdos constantes, incluyendo la polémica por la mudanza de los hijos de ambos a Turquía. En ese escenario, la opinión de Pampita cobró relevancia, no por el conflicto en sí, sino por el impacto que todo eso tuvo en sus propios hijos.

“No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar”, aseguró. Recordó que, cuando Suárez publicó un duro comunicado a mitad de año, lo que la llevó a intervenir fue que la discusión tocó directamente a sus chicos. “En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba hablando de mis hijos también, y de cómo los paterna Benjamín. Si hay algo que afecte a mis hijos voy a salir a hablar, porque la prioridad siempre son ellos”, remarcó.

La modelo evitó profundizar en la interna entre Suárez y Vicuña, pero sí describió su propia relación con el actor: “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con Benjamín: una comunicación muy fluida y siempre de ponernos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la crianza. Mi realidad con él es que nos llevamos muy bien, consensuamos y todo se charla en conjunto y en equipo”. Con esa frase marcó una distancia evidente del conflicto ajeno.

Sobre la China Suárez, fue cuidadosa: “La relación con Eugenia está bien. No hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos. Tengo la mejor predisposición como siempre”. Dijo que vio la entrevista con Mario Pergolini, pero prefirió no evaluarla: “No me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio”. Con estas declaraciones, Pampita buscó cerrar la puerta a nuevas polémicas y reforzó su postura: no quiere involucrarse en disputas que no le pertenecen, salvo cuando la tranquilidad de sus hijos esté en riesgo. En ese punto, aseguró, no dudará en volver a hablar.

F.A