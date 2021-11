Pampita habló sobre la supuesta nueva novia de Benjamín Vicuña

La crisis entre Benjamín Vicuña y la China Suárez devino en una separación definitiva que ahora tiene a la actriz como protagonista del Wandagate. En medio de esta situación, el galán chileno parece haber encontrado nuevamente el amor en los brazos de la empresaria Romina Pigretti.

Luego de que corrieran varios rumores sobre esta incipiente relación, y en medio del silencio de Vicuña, insólitamente fue Pampita la que "habló" del tema.



“Yo no hablo de nada. Ya me conocen, saben cómo soy”, le dijo a revista Paparazzi en la gala de los Martín Fierro de Cable. “No voy a hablar nada y no voy a decir nada”, cerró.

Según relató Yanina Latorre, el actor no está nada contento con que trascendiera su supuesto romance con Pigretti y por eso ahora mantiene un perfil más bajo que lo habitual.

"Benjamín no quiere lastimarla. No está enojado con Romina. Él la conoció, le gustó y salieron tres veces. Era una chica más de las tantas. Él sale un montón", había contado la panelista de "Los Ángeles de la mañana".

Pampita habló de la supuesta mala onda con Juana Viale y Marcela Tinayre

Pampita quedó involucrada de manera indirecta en una nueva polémica. Una vez que trascendió el wandagate, en LAM repasaron el historial amoroso de la China Suárez y dieron detalles de su vínculo con Nacho Viale, una de sus primeras parejas.

Pero en este entuerto también se mencionó a la modelo de 43 años quien, según dijeron en el programa de Ángel de Brito, no mantiene buena relación con la familia Viale.

“Nacho Viale también salió con Pampita. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Son misterios que no hemos develado”, dijo en este sentido el conductor.

Lo cierto es que, lejos de meterse en polémica, Pampita confirmó que mantiene una excelente relación con Juanita y Marcela Tinayre. “Habría que preguntarles a ellas. A mí me caen muy bien, las conozco hace muchos años. Soy muy cercana, tengo una relación de amistad, cariño, todo bien”, dijo en LAM.

La diosa mantiene un vínculo estrecho con el clan Viale gracias a que Benjamín Vicuña, su ex pareja, es amigo íntimo de Gonzalo Valenzuela que también fue marido de Juanita.