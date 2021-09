En Pampita Online, la conductora habló de su cuerpo, los inicios en su carrera y aseguró que a ella le gusta más tener menos volumen de busto. Es por eso que Pampita respondió si recurriría a una cirugía tras dejar de amamantar a su hija Ana y no dudó en nombrar a Roberto García Moritán para ver si estaría de acuerdo.

“Viste que las mujeres cuando tienen hijos se ven más pechugonas”, dijo Pablo Muney en la emisión de Net TV y la modelo comentó: “Decímelo a mí, mirá cómo ando esta semana”. El panelista aprovechó para preguntarle si le gustaría quedarse así y ponerse un poco más de lolas tras dejar de darle la teta su beba.

“Y no sé si a Robert le gusta… No, no, a mí los escotes me gustan con un poquito menos. Pero mientras tanto alguna fotito hay que hacer, hay que aprovechar. Yo era así de chiquita y después con los hijos se me fue achicando. Cuando empecé mi carrera era voluptuosa”, respondió Carolina.

Pampita reveló si recurriría a una cirugía al terminar de amamantar a Ana.

Roberto García Moritán reveló cómo fue el festejo íntimo con Pampita tras su victoria en las PASO

El domingo pasado se llevaron a cabo las PASO y muchos famosos se encontraban entre los candidatos pero hubo uno que se destacó por sobre el resto logrando muy buenos resultados que lo ubicaron muy cómodo de cara a la carrera electoral de noviembre. El hombre en cuestión fue Roberto García Moritán, candidato a Legislador porteño en la lista de Ricardo López Murphy.

Muy conforme con los resultados, el marido de Carolina Pampita Ardohain, reveló cómo celebró la pareja los excelentes resultado obtenidos. “El festejo fue muy tranquilo, en familia, agradeciendo y por supuesto con mucho respeto porque era un día para empezar a reordenar las ideas frente a lo que se viene, hay mucho trabajo por hacer. No hay que bailar, festejar antes de tiempo. Hay que tener tranquilidad”, dijo a “Paparazzi”.

Roberto García Moritán se presentó como parte de una coalición entre “Juntos” y “Republicanos”. “Ahora se integran las listas y yo quedo en el puesto número quinto de la lista general, así que trabajaremos por supuesto defendiendo nuestras ideas, los valores republicanos, pero trabajando en conjunto. Casi, casi estamos, falta un poquito, pero si la gente acompaña con su voto va a ser efectivo a partir de noviembre, diciembre”, explicó.

Desde que comenzó la campaña, el empresario fue muy claro en cuanto a los intereses que defenderá desde su banca si logra ser electo: “Yo soy un comerciante, un laburante y mi idea es seguir siendo así. Voy a seguir yendo al negocio, todo lo mismo de siempre. No va a cambiar demasiado. Mi idea es poder abocar toda la experiencia que tengo en temas sociales, comerciales y de PyMES para agregar valor a la Legislatura”.

FL