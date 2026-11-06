Pampita y Benicio Gravier, juntos en la pasarela: el desfile que sorprendió a todos

El universo de la moda suele regalar cruces destacados sobre la pasarela. En esta oportunidad, Las Lomitas Fashion reunió a dos nombres fuertes del sector: Pampita, quien estuvo a cargo de la conducción del evento, y Benicio Gravier, un referente ya consolidado entre las marcas nacionales e internacionales.

Pampita y Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza, juntos sobre la pasarela

La presencia conjunta de ambos generó revuelo entre los asistentes, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. El intercambio de sonrisas, la complicidad ante el público y el aplauso cerrado de la modelo mientras el joven caminaba marcaron uno de los puntos más altos de un desfile que combinó elegancia, cercanía y una sorpresa total para los presentes.

Benicio Gravier, una carrera consagrada en el mundo de la moda

Nacido en 2005, Benicio es el tercer hijo de la reconocida pareja formada por Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier. Heredero natural del legado que su mamá construyó en las pasarelas del mundo, su naturalidad ante el público lo posicionó rápidamente como uno de los modelos más solicitados por firmas locales e internacionales de peso, como Armani.

Benicio Gravier ya desfiló para Armani

Lejos de encasillarse en una sola disciplina, el joven de 21 años cultivó un perfil académico riguroso. Influenciado por los viajes constantes de su familia, domina cuatro idiomas con fluidez —español, inglés, italiano y francés— y cursó estudios de liderazgo y negocios en la Universidad de San Andrés.

En 2026, Benicio Gravier sorprendió al sumar la actuación a su currículum. Su debut se concretó en la segunda temporada de Margarita, la exitosa historia de Cris Morena, donde interpreta a Torino, consolidando una veta artística propia que va mucho más allá de la pasarela.