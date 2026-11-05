Pampita y Juliana Awada coinciden: “el rojo pasión” es el color del verano 2026

Hay colores que nunca pasan inadvertidos y el rojo es, sin dudas, uno de ellos. Vibrante, intenso y con mucha personalidad, volvió a posicionarse entre los grandes protagonistas de la moda para la temporada primavera-verano 2026/2027. Su presencia se multiplicó en las pasarelas internacionales y también llegó al guardarropa de referentes de estilo como Pampita y Juliana Awada, que encontraron distintas maneras de incorporarlo a sus looks.

La tendencia no se limita a los vestidos de noche ni a los estilismos más llamativos. Esta temporada, el rojo aparece en propuestas para el día a día, accesorios y combinaciones cromáticas que permiten llevarlo en diferentes ocasiones. Desde una pequeña dosis de color hasta un total look, la consigna es animarse a sumar intensidad al vestidor.

Pampita y Juliana Awada apuestan al rojo pasión, el color favorito del 2026

Pampita y dos formas de llevar el rojo pasión

Este jueves 5 de noviembre, Pampita causó furor en las redes sociales con un look de alto impacto en rojo pasión. La modelo compartió una producción de fotos en la que lució un vestido largo de impronta audaz, con escote halter, transparencias y distintas capas de flecos que aportan movimiento a la silueta. La elección del tono, protagonista absoluto del diseño, reforzó la fuerza del estilismo.

Pampita con un look de alto impacto en rojo pasión

Sin embargo, no es la primera vez que apuesta por este color. Meses atrás había compartido otro conjunto en el que el rojo también ocupaba un lugar central, aunque con una propuesta diferente. En esa oportunidad, combinó una blusa blanca de mangas amplias con una falda asimétrica, de largo irregular y una caída pronunciada hacia uno de los laterales. Completó el look con zapatos rojos de punta y detalles dorados.

La falda asimétrica en color rojo pasión, protagonista del outfit de Pampita

Las dos elecciones muestran la versatilidad de este tono: puede convertirse en el eje de un estilismo de noche, con transparencias y movimiento, o funcionar como una prenda protagonista dentro de un conjunto más equilibrado. En el segundo caso, el contraste entre el blanco y el rojo aporta luminosidad y permite que la falda concentre todas las miradas.

Juliana Awada apuesta por el tono que marca tendencia en 2026

Juliana Awada es otra de las referentes que viene sumando al rojo pasión a sus elecciones de vestuario. Su manera de llevarlo combina prendas protagonistas con básicos de guardarropa, en estilismos que mantienen una impronta relajada.

Juliana Awada apuesta al rojo pasión en prendas básicas y accesorios

En algunas de sus publicaciones a la empresaria se la pudo ver con una chaqueta roja sobre una remera negra, jean azul y zapatillas negras. Una fórmula sencilla que demuestra cómo una sola prenda puede transformar un conjunto casual. También eligió un vestido corto rojo, de mangas largas y diseño cruzado, una alternativa fresca para los días de verano.

Juliana Awada propone dos estilismos muy distintos para incorporar el rojo pasión

Los accesorios tampoco quedaron afuera de esta tendencia. En otra de sus imágenes, la ex Primera Dama mostró unas ojotas rojas, un detalle que suma color incluso a los estilismos más simples. También apostó por un sweater en esa tonalidad, combinado con un jean, en una propuesta cómoda que vuelve a poner el acento en el contraste entre una prenda vibrante y otras más neutras.

La tendencia del rojo inesperado también llega a la decoración

El fanatismo de Juliana Awada por este color no termina en la moda. El rojo pasión también aparece en distintos rincones de su casa, donde lo incorpora a través de obras de arte, objetos de diseño y pequeños detalles decorativos.

Juliana Awada y el rojo pasión: moda y objetos de diseño

Uno de los espacios que compartió en sus redes sociales tiene como punto focal un gran cuadro abstracto con pinceladas rojas sobre un fondo claro. A su lado, una lámpara de mesa de acabado brillante y diseño retro refuerza la presencia de esa tonalidad. La composición se completa con flores rojas y distintos objetos que mantienen una misma línea cromática.

En otra imagen, la empresaria aparece con un sweater rojo frente a ese mismo rincón, en una escena que permite advertir cómo el color también forma parte de la identidad visual de sus ambientes.

La empresaria lleva la teoría del rojo inesperado a distintos rincones de su hogar

Esta elección se relaciona con la llamada teoría del rojo inesperado, una tendencia de decoración que propone incorporar un detalle de este tono en espacios dominados por colores neutros. Puede ser una lámpara, una obra de arte, un florero o un pequeño objeto. La idea es generar un punto de contraste que aporte profundidad, carácter y personalidad sin necesidad de modificar toda la ambientación.

Cómo combinar el rojo pasión, el color favorito del 2026

El furor por el rojo pasión también tiene respaldo en las colecciones internacionales porque para la primavera-verano 2026, firmas como Chanel, Loewe, Dior y Brandon Maxwell lo incluyeron en sus propuestas. Por su parte, el Instituto Pantone destacó el Lava Falls, un rojo intenso y dramático, dentro de su paleta para la temporada.

A la hora de combinarlo, las posibilidades son muchas. El blanco y el negro siguen siendo dos aliados clásicos para equilibrar su intensidad, mientras que el beige, el camel y el gris permiten construir conjuntos más sobrios. Para quienes prefieren experimentar con el color block, las pasarelas también proponen mezclas más audaces, como rojo con rosa, azul o lila.

El rojo pasión en las pasarelas internacionales

Otra alternativa es incorporarlo de manera gradual a través de accesorios, zapatos, carteras o pequeños detalles. Así, no hace falta apostar por un vestido llamativo ni vestirse completamente de ese color para sumarse a la tendencia.

Las elecciones de Pampita y Juliana Awada muestran dos formas de interpretar una misma propuesta. En prendas de impacto, combinaciones cotidianas o detalles de decoración, el rojo vuelve a demostrar que tiene la capacidad de transformar cualquier conjunto o ambiente. Esta temporada, la consigna parece clara: darle un lugar central al color y animarse a llevarlo más allá de las ocasiones especiales.