Pampita rompió el silencio sobre los rumores de separación con Martín Pepa: "Mis hijos saben lo que pasa en casa"

Pampita volvió a quedar en el ojo del huracán mediático después de que comenzaran a circular versiones sobre una posible separación de Martín Pepa. Este jueves, la modelo asistió a un desfile de moda, posó ante las cámaras y respondió algunas preguntas sobre su presente sentimental. Aunque evitó dar precisiones sobre el estado de su relación, dejó en claro que no tiene intenciones de convertir su vida privada en un tema de debate público.

Pampita y Martín Pepa

"Estoy bien, muy bien", expresó en diálogo con LAM, cuando le consultaron cómo se encontraba. Sin embargo, al preguntarle directamente si estaba separada del polista, eligió mantener la reserva y explicó los motivos de su postura. Sus declaraciones llegaron después de que Yanina Latorre asegurara que la pareja había terminado su relación.

Pampita explicó por qué no quiere hablar de su vida privada

Al ser consultada sobre su situación sentimental, Pampita fue contundente respecto de los límites que busca establecer con los medios de comunicación: "La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio", expresó. De esta manera, dejó en claro que, aunque está acostumbrada a la exposición pública, hay aspectos de su intimidad que prefiere mantener al margen.

En ese sentido, también hizo hincapié en la importancia de cuidar a la otra persona involucrada en la relación: "Yo puedo estar expuesta, pero tal vez la otra persona no. Hay que respetar al otro y lo que siente... hay que cuidarlo", explicó. Luego, se refirió a la posibilidad de elegir qué aspectos de su vida comparte públicamente y cuáles no: "Estoy en mi derecho de decir 'esta puerta no quiero abrirla'. ". Finalmente, les hizo un pedido a los medios que estuvieron hablando de su situación sentimental: "Espero que no se metan y nos dejen tranquilos". En ese sentido, también hizo referencia a sus hijos y al modo en que maneja las cuestiones personales dentro de su hogar. "Mis hijos saben lo que pasa en casa" , agregó.

Cómo surgieron los rumores de separación de Pampita y Martín Pepa

Las versiones sobre una posible ruptura comenzaron a circular el miércoles, cuando Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda que Pampita y Martín Pepa estarían separados desde hacía aproximadamente 15 días. Según explicó la conductora, en esta oportunidad habría sido el polista quien tomó la decisión de terminar el vínculo.

Cómo surgieron los rumores de separación de Pampita y Martín Pepa

"Él la dejó por la misma situación que las otras veces", aseguró Latorre al referirse a los motivos de la supuesta ruptura. Además, señaló que el regreso de Martín Pepa a la Argentina se produjo hacía aproximadamente un mes, luego de finalizar la temporada de polo.

Los motivos que habrían provocado la crisis entre Pampita y Martín Pepa

Al ampliar la información, Yanina Latorre mencionó las diferencias en las expectativas de la pareja como uno de los factores que habrían influido en la decisión: "Lo mismo de siempre: distancia, temas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa", sostuvo. También explicó que, según sus fuentes, Pampita estaría triste por la situación y todavía tendría intenciones de recomponer el vínculo.

Los motivos que habrían provocado la crisis entre Pampita y Martín Pepa

La conductora agregó que la exposición y las diferencias en sus estilos de vida también habrían generado tensiones. Según relató, la modelo había acompañado a Pepa en distintos viajes y encuentros vinculados al polo, aunque algunas de las publicaciones que compartía sobre esos momentos no habrían sido bien recibidas dentro del círculo social del deportista. Además, señaló que existirían distintas expectativas respecto del compromiso y la dinámica de pareja: mientras Pampita buscaría un vínculo más cercano al de un matrimonio, él preferiría un noviazgo con menos exigencias.