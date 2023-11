Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante 11 años y le pusieron un punto final a su historia de amor en diciembre de 2015. La separación fue muy polémica y acaparó los medios de prensa y los principales programas de espectáculo que querían saber el trasfondo.

Principalmente, el detonante fue cuando la modelo encontró al actor engañándola con la China Suárez en un motorhome. Años después, cada uno rehízo su vida, los recuerdos malos decidieron dejarlos en el pasado, para construir una buena relación por el bien de sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio.

Benjamín Vicuña y Pampita

El acuerdo que une a Pampita y Benjamín Vicuña por sus hijos

Sin embargo, hay un acuerdo que une a Carolina y Benjamín y este fue pactado al momento que ella empezó un gran proyecto llamado ‘’Siendo Pampita’’, de la mano de una importante plataforma, con el fin de contar su vida, su trabajo y su familia.

Antes de que se estrene el reality show sobre la vida personal de Pampita, dio una entrevista para Intrusos y esclareció que el chileno no estaría en ninguno de los capítulos y que el pacto entre ellos era no exponer a sus hijos, para cuidar su bienestar y privacidad durante las filmaciones.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos

"No, no sé por qué inventaron que aparecía él o lo que sea.En realidad, el reality es prácticamente todo mío, participan muy poquito mis hijos. Mi faceta de mamá está presente, pero no es algo en lo que ellos estén expuestos”, aclaró Ardohain.

Y continuó: “Fue una charla más que nada por el bienestar de los chicos. ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos y cómo los protegemos para que ellos estén cómodos. Hicimos como un modelo de contrato en donde los chicos estén muy bien cuidados, no se sientan invadidos… porque esta profesión la elegí yo, pero ellos no tienen nada que ver", develó, acerca del contrato que hizo con el padre de sus hijos.



Pampita, su hijo Beltrán y su familia

Finalmente, Pampita expresó: "Fue una elección desde el primer momento la de priorizar a los chicos y llevarnos bien. Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia, pero nosotros tampoco nos exponemos mucho para demostrar lo contrario porque es algo íntimo. Se dijeron tantas cosas... preferimos que paren. El amor tiene que reinar", concluyó acerca de su relación con Benjamín Vicuña.

D.M