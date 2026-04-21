Qué pasará con la segunda temporada de Nada, la serie que protagonizada por Luis Brandoni y Robert de Niro

El espectáculo argentino se encuentra de luto por la muerte de Luis Brandoni, ocurrida el pasado lunes 20 de abril. El actor, que se encontraba haciendo teatro junto a Soledad Silveyra antes de sufrir un accidente doméstico y quedar internado, tenía varios proyectos laborales en marcha.. Uno de ellos era la continuación de Nada, la serie que protagonizó junto a Robert de Niro, para una reconocida plataforma.

La gran incógnita que surge tras el fallecimiento de Luis Brandoni

El fallecimiento de Luis Brandoni dejó dolor en el mundo audiovisual argentino y también un manto de dudas entre los espectadores de Nada, la serie de Disney+ que protagonizaba junto a Robert De Niro y que ya tenía luz verde para grabar una segunda temporada. La partida física del actor a sus 86 años, tras sufrir un accidente en su casa que derivó en un derrame cerebral, generó especulación sobre qué sucederá con la exitosa serie lanzada en 2024 junto al reconocido actor estadounidense.

Nada, la serie que protagonizaron Luis Brandoni y Robert de Niro (Crédito: Disney+)

En la ficción, Luis Brandoni encarnaba a Manuel, un refinado crítico gastronómico de vida solitaria que veía alterada su rutina con la llegada del personaje de Robert de Niro. Los artistas ya se conocían, mantenían una sólida amistad y su conexión traspasó la pantalla, por eso la plataforma aceptó el rodaje y estreno de una nueva entrega, que ya se estaba produciendo según trascendió. Si bien no se sabe que va a pasar ahora, se dio a conocer que la segunda temporada iba a tener cinco capítulos y una historia más amplia que incluiría locaciones en Nueva York, con un claro guiño a la estrella de Hollywood.

Nada, la serie que protagonizaron Luis Brandoni y Robert de Niro (Crédito: Disney+)

Además, se mencionó que cambiaría su nombre por Todo, como una evolución del universo narrativo original. Así, con un guion en proceso y un título nuevo, estaba confirmado que Luis Brandoni volvería a captar la atención del público internacional con la ficción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat para la plataforma de streaming. Sin embargo, su muerte abrió una gran incógnita sobre el futuro de la misma.

De esta manera, aún no se sabe qué pasará con la segunda temporada de Nada, la serie que protagonizaba Luis Brandoni y Robert de Niro, ya que Disney+ por el momento no brindó detalles oficiales sobre si se llevará adelante o no las grabaciones. De hecho, se desconoce si el artista llegó a grabar algunas escenas que marcarán la continuación de la historia o si se pondrá un punto final debido a lo ocurrido.

Cómo empezó la amistad entre Luis Brandoni y Robert de Niro

Luis Brandoni y Robert de Niro se conocieron en los años 80, cuando el artista argentino viajó a Nueva York para filmar Made in Argentina. Durante esa estadía, la estrella estadounidense supo de la visita de Brandoni a la ciudad y no dudó en pedir que lo contactara, según contó en algunas entrevistas.

Luego, siguió una muestra de generosidad de Roberto de Niro que forjó su amistad con Luis Brandoni: lo invitó a pasar Nochebuena con su familia y en su propia casa. Este gesto para el actor de grandes ficciones argentinas se debió a sus raices italianas. Un recuerdo imborrable que marcó el inicio de una estrecha relación basada en la confianza y en la misma pasión por la actuación. Tanto es así que en 2024 lanzaron Nada en la reconocida plataforma Disney+ y mostraron frente a cámaras su química y el enorme talento que compartían.