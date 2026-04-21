El descargo de Zaira Nara tras las acusaciones en su contra: "Para ayudarlos"

Zaira Nara se colocó en el centro de atención mediática, luego de que salieras acusaciones en su contra. La modelo amplió su trabajo fuera de la moda y lo dio todo a cumplir su sueño y tener su propia marca de yerba. Sin embargo, algunos usuarios habrían presentado su enojo en redes sobre un supuesto producto que nunca les había llegado. Esto la posicionó entre las críticas y el debate sobre un posible problema legal. Pero ella decidió romper el silencio e hizo un tajante descargo.

Zaira Nara

La respuesta de Zaira Nara a las acusaciones en su contra: "Para ayudarlos"

Zaira Nara es una de las modelos que decidió abrir su faceta empresarial. Lejos de la industria fashionista y de belleza, apuntó a su amor por el campo y el mate y abrió su propio emprendimiento de yerba. Alba Nueva fue la sorpresa del 2025, que creció entre las celebridades y dio de qué hablar. Sin embargo, en los últimos días, generó polémicas y muchos usuarios apuntaron contra este nuevo negocio de la modelo. En Infama (América), explicaron: "Hicieron varios posteos con un famoso mate que le encantó a todo el mundo. Hay varias damnificadas que han comprado ese mate y que nunca les llegó".

Esto generó polémicas alrededor de Zaira, y aseguraron que podría generarle un problema legal grave. Sin embargo, y lejos de querer hacer crecer a la polémica, la modelo decidió realizar un tajante descargo. En sus historias de Instagram, compartió un video de ella preparándose un mate, mostrando su yerba. En letras grandes y notorias, escribió: "Yo no vendo mates, solo vendo yerba". De esta manera, y respecto a los mates que siempre muestra en sus redes sociales, dejó en claro: "Muchos artesanos me acercan sus piezas y yo se los comparto para ayudarlos. No soy socia de ninguno".

Tras cerrar la polémica, Zaira Nara impuso el slip dress sensual

En medio de las polémicas que crecían a su alrededor, Zaira Nara demostró que la moda sigue siendo su forma de expresión y su pasión por las tendencias es el trabajo de sus sueños. Es por eso que, tras el descargo, compartió su último look de streaming, donde apuntó a la extrema sensualidad y jugado look lencero.

La modelo apuntó por el slip dress de seda, con detalles encaje en negro. El mismo era por encima de las rodillas, haciendo que se luciera su figura y su personalidad atrevida. De un color verde militar, dejaba en claro su presencia, junto a unos tacos aguja delicados. Como cierre y abrigo, optó por un kimono negro largo, siguiendo con ese estilo lencero y de intimidad. Entre tansparencias y tonalidades oscuras, Zaira demostró que la moda habla y ella dejó en claro su tajante respuesta también con su look para streaming.

El slip dress de Zaira Nara

En medio de la polémica respecto a supuestas quejas de un producto de ella, Zaira Nara se distanció del mismo e hizo un descargo, demostrando que no tenía que ver con su emprendimiento. De una manera tajante pero sin invitar a la pelea, explicó que ella solo se dedicaba a la yerba y que no trabajaba para vendedores de mates. Finalmente, cerró su descargo con una apuesta de tendencias, sin darle demasiada importancia a lo ocurrido.

A.E