La historia de amor de Luis Brandoni y Saula Benavente: 33 años de diferencia y el desafío de un noviazgo libre de mandatos

Desde que Luis Brandoni fue hospitalizado a causa de un accidente doméstico el pasado 11 de abril, Saula Benavente no se separó de su lado. Sin embargo, la madrugada de este lunes 20 de abril, el célebre actor falleció, y con él, deja una huella imborrable en el corazón de su compañera de vida con quien protagonizó una sólida historia de amor con matices disruptivos.

Luis Brandoni y Saula Benavente, un amor fuera de lo común

La historia de amor de Luis Brandoni y Saula Benavente siempre tuvo un sello propio, digno de una obra romántica. Durante más de trece años compartieron un profundo vínculo, atravesado por el arte, la admiración mutua y una forma muy particular de entender la pareja. Tras el fallecimiento del actor a los 86 años, ese romance discreto y sólido vuelve a tomar protagonismo como uno de los capítulos más enternecedores de su vida privada.

Luis Brandoni y Saula Benavente | Instagram

Con el correr del tiempo, ambos mantuvieron su noviazgo lejos de la mirada de los medios de comunicación y con una dinámica que barría con lo tradicional en las parejas. En este marco, la convivencia nunca fue parte del plan: cada uno mantuvo su casa, sus rutinas y sus tiempos. Según explicó la artista en una entrevista que concedió para Hola!, esa decisión se transformó en la clave para sostener el deseo y la libertad individual. Con un perfil bajísimo construyeron una pareja que compartía una mirada e intereses en común por el arte.

El origen de este impensado romance fue prácticamente por obra del destino. Aunque ya se habían cruzado en distintas funciones teatrales, el verdadero flechazo ocurrió en septiembre de 2013, durante el cumpleaños del creador de Tango Argentino, Claudio Segovia. Rodeados de figuras destacadas del ambiente cultural, la conexión surgió casi por casualidad y marcó el inicio de una relación que crecería con el paso del tiempo.

“Era un evento a todo trapo: estaban Mirtha Legrand, Nacha Guevara, Josefina Robirosa, Teresa Anchorena… Me había tocado sentarme en una mesa junto con escenógrafos porque yo había ido con mi madre”, recordó la productora en la entrevista antes mencionada. Aquella noche tuvo un giro inesperado cuando un gesto simple cambió el rumbo de todo: “Como le ofrecí mi silla a Soledad Silveyra, Beto me invitó para que me sumara a su mesa: ‘Vení a sentarte acá’, me dijo. Así nos conocimos, charlando en una mesa muy copada: estaban Ana María Picchio y Marilú Marini...”.

Luis Brandoni y Saula Benavente en los Premios Martín Fierro teatro 2025

Luis Brandoni y su novia vencieron la barrera generacional

La diferencia de edad de 33 años entre Luis Brandoni y Saula Benavente tampoco fue un impedimento para que la pareja de artistas comenzara a escribir su propia historia de amor y admiración. “Al principio fue raro; él era una persona más grande que yo, pero… la vida”, señaló Saula, que entonces tenía 40 años mientras el actor atravesaba sus 73. Con el tiempo, ese detalle perdió relevancia frente a la complicidad que fueron construyendo. "Con Luis armamos un vínculo muy lindo, en el cual la edad no es tema", remarcó con firmeza Benavente dejando en claro que su unión iba más allá que brecha generacional que los separaba.

Hija del reconocido escenógrafo Saulo Benavente, Saula creció rodeada de arte, escenografías y escenarios, un universo que la acercó naturalmente al mundo en el que Brandoni se movía desde hacía décadas. Esa afinidad artística se convirtió en uno de los ejes centrales de la relación. Ambos compartían el amor por el teatro y el cine, pero también una forma de vivir sin presiones ni estructuras rígidas, priorizando siempre el respeto y la independencia.

Hace algunos años, durante una entrevista radial, el recordado actor contó que mantenía una relación sin convivencia y que eso lo hacía sentir pleno. En este marco, reveló que él residía en su departamento, mientras que Saula vivía en una casa en Palermo junto a su hijo, rodeada de perros y hasta ocho tortugas. Además, aseguró que en el terreno sentimental se sentía en paz y sin cuentas pendientes.

Luis Brandoni y Saula Benavente

Hoy, tras la partida física del actor, la historia de Luis Brandoni y Saula Benavente se resignifica como un romance que desafió estructuras y mandatos. Según las declaraciones de la dramaturga, fue un amor que eligió la libertad como bandera, haciéndole frente a los tabúes. Brandoni y su novia estuvieron juntos los últimos trece años y desde el inicio la relación estuvo planteada como noviazgo sin convivencia. Hoy, con profundo dolor, Saula se despide de un amor que cambió su forma de habitar el mundo.