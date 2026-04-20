Dieron detalles del accidente que le causó la muerte a Luis Brandoni: “Se sentó en una silla con rueditas"

Luis Brandoni atravesó un episodio inesperado que derivó en su fallecimiento a los 86 años, dejando un legado cultural que lo convirtió en una figura. En las últimas horas, se conocieron detalles del accidente que llevó a que el actor fuera internado por más de diez días antes de que terminara perdiendo la vida.

Se conocieron nuevos detalles del accidente que causó la muerte de Luis Brandoni

Luis Brandoni vivió un hecho inesperado que llevó a su fallecimiento a los 86 años, dejando una trayectoria que lo consolidó como una figura destacada de la cultura argentina. En las últimas horas, el círculo íntimo del actor dio detalles sobre el accidente que lo llevó a permanecer internado más de diez días, antes de que se confirmara su partida.

Luis Brandoni

Este lunes 20 de abril, en la puerta de la Legislatura porteña, desde el mediodía se realiza el velorio del reconocido artista. Durante la última despedida, Carlos Rottemberg, su amigo y producto, compartió detalles inéditos sobre la caída que derivó en su internación. Según relató, todo ocurrió el sábado 11 en una noche que no tuvo función en el teatro porque Solita Silveyra, su compañera de elenco, estuvo internada.

“Esto hizo que Beto estuviera en su casa, justamente porque no trabajaba”, explicó el conductor sobre la noche que se accidentó Luis Brandoni. El accidente sucedió cuando se estaba preparando para salir a cenar con su pareja. “Se sentó en una silla con rueditas y se resbaló, con tanta mala suerte que golpeó su cabeza contra el escritorio”, continuó.

Según contó Carlos Rottemberg, ese impacto fue el inicio de una cadena de complicaciones que derivó en su internación y, finalmente, en su fallecimiento. Además, el empresario señaló que, a partir del miércoles posterior al accidente, la situación cambió drásticamente cuando dejó de reconocer a sus seres queridos: “Hubo un antes y un después”.

Las palabras de Carlos Rottemberg tras el último adiós a Luis Brandoni

La partida de Luis Brandoni a sus 86 años fue acompañada por mensajes de reconocimiento y respeto desde distintos ámbitos. En la cuenta de X del Multiteatro, espacio que él consideraba su segunda casa, escribieron: “Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Luis Brandoni

Conocido popularmente como “Beto”, el artista nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires. Desde los ’60, comenzó a construir una trayectoria amplia dentro de la escena artística argentina, consolidándose como un intérprete versátil. Su carrera se caracterizó por la participación en producciones que marcaron distintas épocas.

Entre los trabajos más destacados de Luis Brandoni figuran películas como La tregua, La Patagonia rebelde, Juan que reía, Esperando la carroza, Made in Argentina. En teatro, su papel en Parque Lezama se convirtió en uno de los más celebrados de los últimos años. Su compromiso lo llevó a ser parte de los escenarios más importantes del país, consolidándose como un referente indiscutido.

Luis Brandoni

Luis Brandoni atravesó un episodio inesperado que derivó en su fallecimiento a los 86 años, luego de un accidente doméstico que marcó el final de su extensa trayectoria. Los detalles que compartió Carlos Rottemberg reflejaron las circunstancias que llevaron a su internación y posterior despedida, en un contexto donde su legado cultural permanece vigente.

VDV