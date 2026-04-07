Paso a paso: los 5 ejercicios de Catherine Fulop para fortalecer brazos y piernas en 45 minutos

Catherine Fulop reveló el paso a paso su rutina de 5 ejercicios clave para fortalecer brazos y piernas en una sesión de 45 minutos. Su propuesta, realizada junto a su entrenador Rocko, demuestra cómo es posible trabajar los principales grupos musculares con una rutina de alta intensidad (HIIT) que se adapta a quienes buscan eficiencia y resultados.

Catherine Fulop

Estos son los ejercicios que recomienda Catherine Fulop para fortalecer brazos y piernas

Catherine Fulop compartió en sus redes sociales un video detallando su entrenamiento, destacando que con solo 45 minutos es suficiente para completar una rutina poderosa. Con un mensaje de motivación constante, la actriz mostró que la clave está en la combinación de circuitos y el aumento progresivo del peso.

De esta manera, la conductora dejó en claro que se puede fortalecer todo el cuerpo con rutinas fáciles en el gimnasio. Organizada en circuitos, los ejercicios permiten mantener la intensidad elevada durante toda la sesión, logrando un estímulo completo en menos de una hora.

Pecho a 45°

El primer ejercicio de la rutina de Catherine Fulop se enfoca en el tren superior. Utilizando la máquina Smith (o barra guiada) en un banco inclinado, realiza empujes controlados. Este movimiento es fundamental para fortalecer los músculos del pecho y la zona anterior de los hombros, ayudando a tonificar el torso y mejorar la postura.

Catherine Fulop mostró su rutina de ejercicios

Curls de Bíceps

Para lograr unos brazos definidos, el segundo paso consiste en el clásico curl de bíceps con polea baja. La actriz mantiene los codos pegados al cuerpo y realiza una flexión de brazos fluida. Este ejercicio se concentra específicamente en la parte delantera del brazo, aportando firmeza y fuerza funcional para las tareas diarias.

Sillón de Cuádriceps

En el video se observa que el tercer ejercicio apunta directamente a las piernas. Sentada en la máquina de extensiones, La conductora trabaja la fuerza de sus cuádriceps de manera aislada. Según sus instrucciones, es vital realizar de 8 a 12 repeticiones, subiendo el peso progresivamente en cada una de las 4 vueltas para maximizar la resistencia muscular.

Así es la rutina de Catherine Fulop

Peso Muerto con mancuernas

El cuarto paso de este entrenamiento integral se centra en la cadena posterior: glúteos y femorales. Con la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas, Catherine Fulop baja las mancuernas pegadas a las piernas y sube con un movimiento explosivo de cadera. Es un ejercicio clave para fortalecer la parte baja de la espalda y dar forma a las piernas.

Tríceps en polea

El último ejercicio seleccionado para esta rutina activa la parte posterior del brazo. Utilizando la polea alta con soga, la artista realiza extensiones hacia abajo, manteniendo el control en todo momento. Este movimiento es el aliado perfecto para combatir la flacidez en los brazos y complementar el trabajo de fuerza realizado anteriormente.

Catherine Fulop

La intensidad del trabajo, organizado en 3 circuitos de 3 ejercicios cada uno, permite que en menos de una hora se logre un estímulo completo. Más allá del esfuerzo físico, Catherine Fulop resalta que "todo logro empieza con la decisión de intentarlo", subrayando que la constancia y la técnica guiada son los pilares de su impecable estado físico a través de los años.