Catherine Fulop: "Ahora ya no se cría como antes, hay cosas en las que no estoy de acuerdo"

Desde que se convirtió en abuela por primera vez, para Catherine Fulop todo es felicidad. Sin embargo, esta nueva etapa la tiene repleta de emociones y sentimientos que está intentando dominar, mientras acompaña a Oriana Sabatini en el posparto. En este marco, la actriz venezolana abrió su corazón a sus más de 4,2 millones de seguidores y reveló cómo está transitando los primeros días de Gia y los límites que debe poner para no traspasar la maternidad de su hija ni la crianza de la beba.

Catherine Fulop a corazón abierto

A través de su cuenta personal de Instagram, Catherine Fulop realizó un sentido video donde habló a corazón abierto de esta nueva etapa familiar; principalmente, de su nuevo título de abuela. “Sentí que este era un buen momento para compartirles algo muy especial que estoy viviendo. Me toca transitar una etapa hermosa: ser abuela mientras mi hija atraviesa su postparto. Y de verdad lo vivo como un privilegio enorme”, comenzó diciendo visiblemente emocionada por ser parte de ese proceso.

Cathy Fulop | Instagram

En este marco, puntualizó respecto a su presencia en el hogar conyugal de la influencer. “Acompañar en este momento implica estar presente, pero también saber poner límites y respetar. No es mi experiencia la que está en el centro, es la de ella. Es su proceso, su historia, su familia. Yo estoy ahí, desde un lugar de amor y cuidado, pero entendiendo que no me pertenece”, explicó llena de calma y sabiduría.

Si bien la llegada de la niña al mundo llenó de alegría a todos los integrantes de su clan, la dinámica y la recuperación, no siempre son las ideales. “Ser abuela es algo único. Es un amor distinto, uno que se fue acumulando con los años, cuando tus hijos ya crecieron y dejaron de necesitarte de la misma manera. Y de repente aparece este nuevo ser, junto con una mamá que está atravesando un momento intenso, que está desgarrada, y un bebé que recién empieza a descubrir el mundo”, describió.

Cathy Fulop junto a su nieta Gia | Instagram

La firme decisión de Catherine Fulop para apoyar a Oriana Sabatini

El pasado lunes 2 de marzo, Oriana Sabatini fue mamá por primera vez de la pequeña Gia junto a Paulo Dybala. La niña, quien nació por parto natural sumamente saludable, se encuentra al cuidado absoluto de sus padres y, en ocasiones, de Catherine Fulop, sobre todo, cuando la joven necesita reponer horas de sueño. “Muchas veces me pregunto cómo ayudarla mejor, desde dónde acompañarla. Me escriben mucho para que cuente más, pero siento que no me corresponde. Prefiero que sea ella quien hable si así lo desea. Yo elijo cuidar ese espacio con mucho respeto”, sostuvo.

En esta línea, explicó que los métodos de crianza de ahora difieren bastante a los de hace tres décadas atrás. “Estoy feliz, aprendiendo también, porque todo cambia, incluso la forma de criar. A veces recuerdo cosas de mi época y me río un poco, pero sé que ahora es distinto. Ahora ya no se cría como antes, hay cosas en las que no estoy de acuerdo", disparó reflexiva, pero sin emitir juicio de opinión.

Finalmente, la artista se despidió inspirando a otras abuelas a ser sostén desde el cuidado y espectadoras de una nueva etapa que requiere respeto y mucho amor: “No estoy para dirigir nada, solo para sostener. Para estar cerca, acompañando en silencio si hace falta. Ahora mismo la tengo acá al lado, mi hija está tomando una siestita, y yo simplemente estoy, esperando, acompañando”.

De esta manera, Catherine Fulop dejó en evidencia que su rol como abuela está lejos de imponerse y más cerca de acompañar con sensibilidad y respeto. En un momento tan íntimo como el posparto, la artista eligió correrse del centro para sostener desde el amor, entendiendo que cada familia construye su propio camino. Así, reafirmó que el verdadero apoyo está en saber estar sin invadir, priorizando siempre el bienestar de su hija y su nieta.

NB