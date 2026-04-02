Oriana Sabatini y Paulo Dybala tomaron la decisión más importante sobre su hija a un mes de su nacimiento

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, capta la atención de todos en redes sociales. A un mes de su nacimiento, la niña causa ternura y cada imagen suya se vuelve viral. En esta ocasión, trascendió que la joven y el jugador tomaron una decisión clave sobre su primogénita.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala festejan el primer mes de Gia con una dulce noticia

Este jueves 2 de abril es una fecha muy especial para Oriana Sabatini y Paulo Dybala porque su hija Gia cumple su primer mes de vida. La pareja, que vive en Italia, decidió celebrarlo de una manera muy especial: eligiendo a sus padrinos.Si bien del lado del futbolista aún no trascendió a quién eligieron, por parte de la actriz fue la persona seleccionada quien dio a conocer la feliz noticia.

Se trata de Tiziana Sabatini, hermana de la artista, quien compartió en sus redes sociales un posteo cargado de ternura y emoción. La imagen publicada es un collage de tres fotos que refleja la intimidad de los momentos que comparte con la bebé: en la primera se puede ver a la beba en brazos, envuelta en una mantita, y en última un primer plano de los diminutos pies de Gia, cubiertos por una manta tejida en color natural.

La publicación de Tiziana Sabatini revelando que será la madrina de Gia, la hija de Oriana y Dybala.

Lo que más llamó la atención fue la segunda imagen que muestra un muñeco de apego junto a un adorable body blanco con la frase bordada "Tía Titi, ¿querés ser mi madrina?". Tal como reveló Tiziana Sabatini, su hermana y su cuñado le pidieron de esta dulce manera que lleve un título muy significativo en la vida de Gia. Sin dudarlo, la joven aceptó y compartió con total felicidad la novedad mediante sus historias de Instagram.

Las emotivas palabras de Catherine Fulop para su hija Oriana Sabatini en el primer cumple mes de su nieta

Previo a este posteo, Tiziana Sabatini saludó a su sobrina Gia con un mensaje repleto de amor y orgullo: "Feliz primer mes a esta gorda". Su mensaje breve pero cargado de significado dejó en evidencia el profundo vínculo que ya las une. Catherine Fulop, por su parte, también hizo alusión a este día con un emotivo posteo.

El tierno mensaje de Tiziana Sabatini para su sobrina, Gia, en su primer mes de vida.

La actriz venezolana compartió una imagen en movimiento musicalizada con la canción Para siempre de Oriana Sabatini. En la historia de Instagram se puede ver a la flamante mamá sosteniendo en brazos a Gia, otra foto con Paulo Dybala en la recta final del embarazo, su trabajo de preparto y una postal frente al espejo. "Un mes de Gia y vos hija, pura fuerza, amor y dulzura. Qué mamá tan increíble", expresó Catherine Fulop destacando la actitud que tiene la cantante en esta nueva etapa de su vida. Así, con orgullo y felicidad, no sólo felicitó a la niña por su primer mes sino que también resaltó el rol de su primogénita como madre.

El posteo de Catherine Fulop en el primer mes de Gia

Cabe recordar que Catherine Fulop, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini se encuentran en Italia acompañando a Oriana Sabatini y Paulo Dybala en este momento tan especial y disfrutando de la llegada de la nueva integrante de la familia. Semanas antes del nacimiento de Gia, viajaron a Roma y desde ese entonces se mantienen cerca de la pareja.

De esta manera, Oriana Sabatini y Paulo Dybala tomaron la decisión más importante sobre su hija Gia a un mes de su nacimiento. Los jóvenes escogieron a Tiziana Sabatini para llevar el título de madrina, un rol clave y profundamente significativo en la vida de la pequeña, que acompañará su crecimiento y estará presente en sus momentos más especiales.