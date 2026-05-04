Jesica Cirio mostró su rutina de entrenamiento de embarazada

El embarazo de Jesica Cirio tomó por sorpresa a todos, incluso a la propia modelo. Tras confirmar la llegada de su segundo hijo, la empresaria ajustó su vida fitness para mantenerse en forma y continuar con su vida saludable. Es así que, a través de una serie de videos que compartió en sus redes sociales, mostró cómo adaptó los ejercicios para no poner en riesgo ni su salud ni la de su bebé.

Así es la rutina de Jesica Cirio en el embarazo

Jesica Cirio mostró en su cuenta personal de Instagram una serie de ejercicios especialmente diseñados para embarazadas, dejando en claro que el fitness sigue siendo parte fundamental de su vida diaria. Con una actitud positiva y disciplinada, evidenció que es posible mantenerse activa durante el embarazo, siempre bajo control profesional y con las modificaciones necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo en la salud tanto de ella como de su bebé en camino.

Jesica Cirio | Instagram

Lejos de las rutinas de alta exigencia que solía realizar, ahora su entrenamiento está enfocado en movimientos más controlados, conscientes y seguros. Entre ellos, se destacan trabajos de piernas con peso, como una variante de sentadillas invertidas, donde empuja con las piernas hacia arriba mientras permanece recostada. Este ejercicio, orientado a fortalecer glúteos y piernas, demanda técnica, coordinación y una correcta supervisión para garantizar que no haya sobrecargas.

Rutina de entrenamiento de Jesica Cirio | Instagram

Además, la coach incorporó ejercicios específicos para aductores, una zona clave para acompañar los cambios físicos del embarazo. Este tipo de trabajo no solo ayuda a mantener la tonicidad muscular, sino que también favorece la estabilidad corporal, mejora la postura y puede contribuir a prevenir molestias o dolores frecuentes en esta etapa.

Rutina de entrenamiento de Jesica Cirio | Instagram

Jesica Cirio apuesta por una musculatura resistente

La rutina que compartió en la web Jesica Cirio se completó con ejercicios de brazos y espalda, donde utilizó mancuernas relativamente livianas para trabajar la fuerza de manera progresiva y sin exigirse de más. Así, logró mantener activos distintos grupos musculares, adaptando siempre la intensidad a sus posibilidades actuales. “Hoy se entrenó”, escribió orgullosa en uno de los clips, acompañando los videos en los que se la ve concentrada y comprometida con su entrenamiento.

Rutina de entrenamiento de Jesica Cirio | Instagram

A pesar del esfuerzo, la presentadora se mostró visiblemente agotada en algunos tramos de la rutina, aunque satisfecha por sostener la disciplina deportiva. Esa combinación entre constancia y cuidado es fundamental durante el embarazo, por lo que su entrenamiento está seguido de cerca por especialistas que ajustan cada ejercicio según su evolución, asegurando que todo se realice dentro de parámetros seguros. Cabe destacar que, en cada una de las tomas, se podía ver la incipiente pancita de tres meses y medio que ya va asomándose de a poquito.

De esta manera, Jesica Cirio reafirmó su compromiso con un estilo de vida saludable incluso en una etapa tan especial como el embarazo. Con responsabilidad, supervisión profesional constante y escuchando las necesidades de su cuerpo, demostró que es posible mantenerse activa sin descuidar lo más importante: la salud propia y la del bebé que espera junto al empresario Nicolás Trombino.

NB