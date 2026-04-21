Jesica Cirio confirmó su embarazo y reveló detalles: "No lo teníamos planeado"

Jesica Cirio confirmó que está embarazada y contó que la noticia la sorprendió incluso a ella. Después de que Ángel de Brito adelantara la información, la modelo habló en Desayuno Americano (América TV) y puso en palabras el momento personal que transita: “Estoy muy feliz”, dijo, antes de explicar que prefirió mantener todo en silencio hasta poder hablar con su hija. Según contó, está atravesando “tres meses y una semana” de embarazo y ya sabe que espera un varón, el primero de su relación con Nicolás Trombino.

Jesica Cirio y un embarazo que no estaba en los planes

Uno de los detalles que más llamó la atención fue justamente el modo en que se enteró el resto. Jessica Cirio reveló que nadie sabía nada, ni siquiera Chloé, y que le pidió especialmente a De Brito que esperara unas horas antes de contarlo al aire. “No lo había contado, no, nadie sabía absolutamente nadie. Ni mi nena”, explicó. Después sumó que, cuando finalmente habló con su hija, la reacción fue inmediata y emotica: “Le conté y se puso supercontenta, obvio”.

Jesica Cirio.

En la entrevista con Pamela David también aclaró uno de los puntos de esta nueva etapa: el embarazo no fue buscado de manera inmediata. Cuando le preguntaron si con su pareja venían proyectando un hijo, respondió: “No lo teníamos planeado esto para nada”. Incluso remarcó que la relación todavía se encuentra en una etapa inicial y que no conviven.

Jesica Cirio, el bajo perfil y una nueva etapa

A partir de ahí, Cirio dio algunos datos sobre Nicolás Trombino, de quien hasta ahora se sabía bastante poco. Contó que se conocieron por amigos en común, que la relación fue creciendo de a poco y que él trabaja en el rubro supermercadista mayorista. También dejó en claro que eligió preservar ese vínculo desde el principio y que piensa seguir manejándolo con bajo perfil, sobre todo porque él no pertenece al mundo de los medios.

En la charla, Jessica Cirio también recordó que se alejó de la exposición porque venía de un tiempo emocionalmente muy difícil y sintió la necesidad de protegerse a ella misma y, sobre todo, a su hija. En ese contexto, el embarazo aparece como una noticia inesperada, dentro de una vida que intenta reordenarse de otra manera. De hecho, contó que todo pasó hace muy poco, que todavía sigue procesándolo y que ni siquiera tienen pensado el nombre del bebé.