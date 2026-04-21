Por primera vez, Jesica Cirio mostró su pancita de embarazada

Jesica Cirio dio un paso más en esta nueva etapa y, por primera vez desde que confirmó que está esperando un hijo, dejó ver el cambio de su cuerpo en redes. Lo hizo a través de un video grabado frente al espejo, en pleno gimnasio, con outfit deportivo negro y el celular en la mano, mientras se enfocaba de perfil para mostrar cómo crece su vientre.

Jesica Cirio mostró por primera vez el cambio de su cuerpo

Desde un lugar de bajo perfil, Jesica Cirio eligió compartirlo con la con la misma tranquilidad que viene atravesando este embarazo desde el comienzo. La historia que subió a Instagram, en principio, parecía apuntar al conjunto deportivo que llevaba puesto, pero el plano elegido también dejó ver algo más: una panza apenas insinuada, suficiente para convertir esa publicación en un primer anuncio concreto. La imagen llamó la atención justamente por eso, porque hasta ahora había hablado del tema, pero no había mostrado de manera tan directa el cambio.

Jesica Cirio dejó ver por primera vez el cambio de su cuerpo en esta nueva etapa.

Esa aparición termina de complementar lo que ella misma había contado este martes por la mañana en Desayuno Americano (América TV), donde confirmó que atraviesa el tercer mes de gestación y que espera un varón. Allí explicó que la noticia la tomó por sorpresa, que no la tenía planeada y que incluso prefirió mantenerla en secreto hasta poder hablar primero con Chloé. “Estoy muy feliz”, dijo en esa entrevista, donde también contó que su hija reaccionó con entusiasmo cuando se enteró de que iba a tener un hermanito.

Jesica Cirio y un embarazo que vive con bajo perfil

En esa misma charla con Pamela David, Cirio también dio detalles del vínculo con su pareja, Nicolás Trombino. Aclaró que la relación lleva menos de un año, que no conviven y que todo se dio antes de lo esperado. “No lo teníamos planeado esto para nada”, sostuvo, dejando en claro que la llegada del bebé no formaba parte de un plan a corto plazo, aunque sí la encuentra en un presente distinto, mucho más reservado que en otras etapas de su vida.

Esa discreción también se ve en el modo en que viene mostrando la noticia. No tuvo mas remedio que hablar cuando la información ya había empezado a circular a partir de un anticipo de Ángel de Brito, y ahora dejó ver ese cambio físico a través de una historia más bien casual, grabada en medio de su rutina de entrenamiento. Ahí también parece estar la novedad: más que convertir el embarazo en un espectáculo, Jesica Cirio decidió contarlo a su manera.