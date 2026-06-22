Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, mostró los mensajes de su nuevo novio: "A ella le explota el corazón"

Allegra Cubero atraviesa uno de los momentos más felices de su adolescencia y no duda en compartirlo con sus seguidores. Desde que hizo pública su relación con Lucho Ferrari, el hijo del reconocido ciclista "El Pampa" Ferrari, la joven suele mostrar distintos momentos de su vida cotidiana junto a él y las muestras de cariño que intercambian.

Allegra Cubero

Ahora, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a hablar de su noviazgo, aunque de una manera diferente. A través de TikTok, compartió una emotiva dinámica con la que dejó al descubierto algunos de los mensajes que recibe de su pareja y reveló el efecto que tienen esas palabras en ella.

Los tiernos mensajes de Lucho Ferrari a Allegra Cubero

En el video, Allegra Cubero comenzó compartiendo distintas capturas de pantalla de conversaciones con Lucho bajo una frase que resumía el contenido de la publicación: "cada vez que me dice algo bonito", "Cómo no amar a semejante mina", "Llegaste a mi vida para mejorarla", "Sos la mejor persona del mundo" y "Te amo flaquita". También se pudieron leer otras frases en las que el joven destacaba cuánto significa ella para él.

Los mensajes de Lucho Ferrari a Allegra Cubero

Sin embargo, la dinámica no terminaba allí. Luego de mostrar los mensajes, la adolescente compartió una fotografía tomada durante la celebración de sus 15 años junto a la frase: "a ella le saca una sonrisa inmensa". Segundos después apareció una imagen de cuando era bebé acompañada por el texto que terminó convirtiéndose en el corazón del video: "pero a ella le explota el corazón". De esta manera, Allegra Cubero dejó en claro cuánto valora las palabras de su novio y el especial momento sentimental que atraviesa.

La excelente relación de Lucho Ferrari con la familia de Allegra

Allegra Cubero y Lucho Ferrari hicieron público su romance a fines de 2025 y, desde entonces, se mostraron cada vez más unidos tanto en redes sociales como en distintos eventos familiares. Además de contar con el visto bueno de Nicole Neumann y Fabián Cubero, el joven logró integrarse rápidamente al entorno más cercano de su novia. Sus hermanas, Indiana y Sienna Cubero, también lo recibieron con cariño y en más de una ocasión demostraron públicamente su apoyo a la relación.

Allegra Cubero

Con el paso de los meses, Lucho Ferrari comenzó a participar de encuentros familiares y celebraciones importantes. Incluso fue invitado al cumpleaños de Geraldine Neumann, donde compartió tiempo con distintos integrantes del clan. Uno de los momentos que reflejó mejor esa cercanía ocurrió durante la reciente fiesta de 15 años de Allegra Cubero. Allí, el joven no solo acompañó a la adolescente en una noche muy especial, sino que además compartió con ella el tradicional vals, un gesto que dejó en evidencia el lugar que ocupa dentro de su vida y de su círculo más íntimo.