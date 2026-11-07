Patricia Viggiano, a los 65 años: “La clave está en acompañar a la vida sin resistencia”

Patricia Viggiano compartió en Instagram una reflexión sobre la manera de afrontar aquellas situaciones que escapan de los planes personales. La actriz acompañó sus palabras con un retrato sonriente y planteó la importancia de aceptar aquello que no podemos controlar. Su publicación abordó los cambios inesperados y la necesidad de aprender a convivir con ellos.

En declaraciones anteriores, la intérprete había contado cómo atravesó el final de una relación de cuatro décadas y las experiencias que llegaron después de su divorcio. También habló sobre la maternidad, su nueva etapa como abuela y los proyectos que comenzó a desarrollar junto a una de sus hijas. Estos antecedentes permiten conocer diferentes momentos de su historia, aunque no relacionó el mensaje con ningún episodio particular.

Patricia Viggiano.

La reflexión de Patricia Viggiano sobre los cambios y la aceptación

Patricia Viggiano comenzó su escrito con una frase directa: "En la vida a veces se gana y a veces se pierde".En esta línea, explicó que una parte fundamental de vivir consiste en comprender que no todo depende de nuestras decisiones. Algunas circunstancias aparecen sin aviso, mientras determinados deseos nunca llegan a concretarse, por más esfuerzos que se hagan para alcanzarlos.

El pasaje central llegó cuando escribió: "La clave está en acompañar a la vida sin resistencia". Con esa idea, propuso dejar de enfrentarse constantemente con la realidad y aprovechar los recursos disponibles. La palabra "aceptar" apareció destacada en mayúsculas, como parte de una invitación a modificar la forma de reaccionar ante aquello que sucede fuera de nuestro control.

Más adelante se refirió al paso del tiempo y a la imposibilidad de anticipar cada acontecimiento. "La vida es movimiento continuo", señaló, antes de definirla como una incertidumbre permanente. Para la artista, el presente merece toda nuestra atención, ya que es el momento en el que transcurren las experiencias, independientemente de lo ocurrido anteriormente o de las expectativas depositadas en el futuro.

Hacia el final, sostuvo que reemplazar la resistencia por una actitud de mayor flexibilidad puede ayudar a transitar determinadas situaciones de una manera más liviana. Aceptar y fluir fueron los conceptos con los que completó su planteo, centrado en encontrar una forma más disfrutable de afrontar lo inesperado. "Asi q si cambiamos el resistir x el aceptar y fluir … seguramente se vuelva disfrutable y liviana", concluyó.

El mensaje que compartió Patricia Viggiano sobre la aceptación y el presente.

Patricia Viggiano: su separación, la familia y sus nuevos proyectos

Patricia Viggiano alcanzó gran popularidad durante los años noventa gracias a ficciones como Grande, pa!, Mi cuñado y Verano del 98. Su paso por la televisión estuvo acompañado por decisiones profesionales importantes. Abandonó la comedia protagonizada por Luis Brandoni y Ricardo Darín después de cinco años, porque consideraba que su personaje había agotado sus posibilidades. En cambio, su salida de Grande, pa! estuvo relacionada con el embarazo de Lucila, su hija menor.

En el plano sentimental, compartió 41 años de relación con Diego Chornogubsky, el músico con quien tuvo a Olivia y Lucila. La pareja atravesó distintas separaciones y reconciliaciones hasta que el divorcio se formalizó en marzo de 2022. Durante una entrevista realizada en noviembre de 2025, explicó que ambos habían conseguido mantener un vínculo familiar después de la ruptura, pese a las dificultades que experimentaron durante el proceso.

La adaptación a la soltería implicó descubrir otros hábitos después de haber pasado gran parte de su adultez acompañada. En aquella conversación reconoció que esta etapa no había sido sencilla, especialmente porque se conocieron cuando tenían alrededor de veinte años. Con el tiempo empezó a disfrutar de sus propios espacios e incluso probó aplicaciones de citas, una experiencia que abordó públicamente al hablar sobre su independencia.

Patricia Viggiano.

La familia ocupa un lugar importante entre las experiencias que relató durante los últimos años. Lucila la convirtió en abuela con el nacimiento de Jacinta y posteriormente llegó Camelia, su segunda nieta. La llegada de las pequeñas le permitió experimentar otra faceta de la maternidad, con menos responsabilidades directas que durante la crianza de sus hijas. Al hablar de ellas, reconoció que disfrutaba especialmente de ese vínculo.

Junto a Olivia desarrolló Compartiendo data con las Viggiano, un podcast de ocho episodios dedicado a conversar sobre experiencias personales y creencias que pueden condicionar nuestras decisiones. En 2025 contó que habían comenzado a ofrecer el taller Más allá del personaje, orientado a revisar mandatos aprendidos. El proyecto surgió de intereses que ambas comparten, relacionados con el autoconocimiento y las herramientas para abordar distintas dificultades.

A los 65 años, Patricia Viggiano mantiene una trayectoria vinculada con la actuación y otras actividades, mientras su publicación de Instagram recupera una de las ideas que expresó en distintas oportunidades: aprender a soltar aquello que no puede modificarse.