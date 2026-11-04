El presente de Olivia, la hija de Patricia Viggiano: arte, canto y terapias holísticas

Olivia Viggiano construyó un recorrido propio dentro del mundo artístico que la llevó a explorar distintos caminos creativos a lo largo de los años. Luego de darse a conocer en reconocidas ficciones y desarrollar su faceta musical, la hija de Patricia Viggiano comenzó a transitar una etapa en la que conviven proyectos vinculados con la expresión personal, la composición y nuevas búsquedas relacionadas con su estilo de vida. Lejos de encasillarse en una única actividad, fue incorporando intereses que acompañan su crecimiento profesional.

Entre la actuación y la música: La vida de Olivia, la hija de Patricia Viggiano

Olivia Viggiano realizó una carrera propia en el mundo artístico combinando actuación, música y composición. Hija de Patricia Viggiano y de Diego Chornogubsky, creció rodeada de escenarios, estudios de grabación y sets de filmación. Con el paso de los años, desarrolló una identidad profesional que logró distinguirse por sus propias búsquedas creativas, tanto en la televisión como en la escena musical independiente.

Olivia y Patricia Viggiano

Desde muy pequeña, la actriz tuvo contacto directo con el ambiente artístico. Durante su infancia acompañó a su madre en distintas grabaciones, experiencia que despertó su interés por la actuación. Al mismo tiempo, la influencia de su padre la acercó a la música, disciplina con la que comenzó a vincularse de manera temprana. A los 12 años ya escribía canciones y utilizaba la guitarra como una herramienta de expresión personal.

El gran momento televisivo de Olivia Viggiano llegó en 2010, cuando formó parte de la última temporada de Casi Ángeles. Luego continuó desarrollando su carrera con participaciones en producciones dirigidas al público juvenil y familiar. Entre sus trabajos más recordados figuran Supertorpe, donde interpretó a Mía, Somos familia y Por amarte así. Con el tiempo también sumó proyectos como Cuéntame cómo pasó, La persuasión y la serie Limbo, ampliando su recorrido dentro de diferentes formatos.

Olivia Viggiano

Aunque la actuación le permitió ganar visibilidad, la música fue ocupando un lugar cada vez más importante en su vida profesional. Apostó por una carrera ligada al pop melódico y a la canción de autor, desarrollando sus proyectos de manera independiente. En ese camino lanzó álbumes como Abrir los ojos, Introspectivo y Aire, trabajos que reflejaron una impronta personal y una búsqueda artística propia. En 2015, fue elegida para abrir el concierto que Ariana Grande realizó en Buenos Aires durante su gira.

De la música al autoconocimiento y la terapia holística: el presente de Olivia Viggiano

En la actualidad, Olivia Viggiano combina su actividad musical con otro aspecto que ganó protagonismo en su vida durante los últimos años con el estudio y la difusión de prácticas vinculadas al bienestar integral. Lejos de limitarse exclusivamente al arte, incorporó nuevas herramientas orientadas al desarrollo personal y al trabajo energético, construyendo un perfil amplio.

Olivia Viggiano

Dentro de ese recorrido surgió su emprendimiento personal, Agua Marina y Cristales, a través del cual comparte contenidos relacionados con minerales, cristales y terapias holísticas. El proyecto reúne algunas de las áreas que más interés despiertan en ella y se transformó en un espacio donde explora conceptos vinculados al equilibrio emocional, la armonización de energías y el autoconocimiento.

El universo de los cristales y las prácticas alternativas ocupa un lugar importante dentro de su rutina actual. En paralelo a sus actividades artísticas, Olivia Viggiano profundizó conocimientos sobre estas disciplinas y desarrolló propuestas que buscan acercar estas herramientas a personas interesadas en complementar sus hábitos cotidianos. De esta manera, amplió su campo de acción más allá de los ámbitos tradicionales del espectáculo.

Olivia Viggiano

Olivia, hija de Patricia Viggiano, encontró una manera de integrar en una misma etapa el arte, el canto y las terapias holísticas, tres ámbitos que forman parte de su presente profesional y personal. Después de desarrollar una carrera en la actuación y consolidar su camino dentro de la música, la artista amplió sus intereses hacia proyectos vinculados con el bienestar y el autoconocimiento, construyendo una identidad propia que combina distintas disciplinas.

VDV