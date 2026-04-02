Es hija de una chancle de Grande Pá, ve a María Leal como su abuela y quiere brillar en el mundo del espectáculo: la vida de Sofía Anka

Sofía Anka es hija de una chancle de Grande, Pá, ve a María Leal como su abuela y quiere brillar en el mundo del espectáculo. Creció rodeada de historias, afectos y escenarios que marcaron a toda una generación, y hoy busca consolidar su identidad en la industria artística con proyectos que reflejan su perseverancia.

Sofía Anka, la hija de una chancle de Grande Pá, quiere brillar en el mundo del espectáculo

Con apenas 27 años, Sofía Anka se abre camino en el universo artístico argentino, llevando en su ADN la impronta de una familia ligada al espectáculo. Hija de Nancy Anka, recordada por su participación en la exitosa ficción Grande, Pá de los años 90, la joven creció rodeada de historias, escenarios y personajes que marcaron a toda una generación.

Sofía Anka

La artista nació en un entorno donde la televisión y el teatro eran parte de la vida cotidiana. Su madre fue una de las figuras más queridas de aquella ficción que alcanzó picos de rating históricos. Esa experiencia marcó a toda la familia y le dio a ella una mirada cercana sobre lo que significa trabajar en los medios.

En su vida personal, Sofía Anka mantiene un vínculo muy especial con María Leal. Su propia madre marcó que aunque con Arturo Puig no llegó a tener relación, la legendaria actriz estuvo presente en su vida desde que estaba en la panza e incluso se llaman "abuela y nieta". Algo similar a lo que también sucede con sus otras compañera de elenco, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue.

Nancy y Sofía Anka

Sofía, la hija de Nancy Anka que quiere brillar en el mundo del espectáculo

Aunque su apellido la conecta casi directamente con la televisión, la joven luchó mucho tiempo con diferenciarse de su mamá, según explicó. Durante una entrevista, la hija de Nancy Anka estudió psicología y trabajo social para enfocarse en tareas lejos de la televisión. Aunque con el tiempo empezó a ser asistente en algunas obras de teatro: “Todo ese mundo dentro y fuera del escenario me encantó”. Luego se inscribió en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático para prepararse

La formación artística de Sofía Anka incluye estudios de actuación y experiencias en teatro independiente, donde pudo explorar distintos géneros y estilos. Esa búsqueda le permitió ganar confianza y construir una identidad propia, más allá de la referencia junto al apoyo inevitable de su madre, Nancy Anka.

Nancy y Sofía Anka

En los últimos años, la joven de 27 años se sumó a la lista de jóvenes artistas que, con raíces familiares en el espectáculo, buscan abrirse paso en la industria. Su presencia en producciones teatrales y su participación en proyectos audiovisuales la posicionan como parte de una generación que combina tradición y modernidad.

Lejos de los estereotipos, Sofía Anka apuesta por un recorrido auténtico. Su objetivo es crecer como actriz y demostrar que el talento se sostiene con trabajo constante. Su energía y entusiasmo la impulsan a seguir explorando nuevas oportunidades, tanto en teatro como en televisión. La relación con su madre, Nancy, y el cariño hacia María Leal la acompañan en cada desafío.

Sofía Anka

Sofía Anka es hija de una chancle de Grande Pá, ve a María Leal como su abuela y quiere brillar en el mundo del espectáculo. Con 26 años, se encuentra en un momento de crecimiento en el que la perseverancia y la pasión son las bases de su recorrido artístico. Con proyectos que buscan consolidar su identidad, sigue avanzando en un camino que está cargado de nuevas oportunidades.

VDV