Zaira Nara y Paula Chaves se encuentran en el lente de las cámaras por el impasse que está atravesando su amistad. Las artistas vienen con problemas desde el año pasado y la relación de la modelo con Facundo Pieres fue la gota que rebalsó el vaso. A pesar de las declaraciones de la actriz en LAM, Zaira se mostró indiferente comprando en marcas de lujo y paseando por Europa.

Si bien Paula aclaró que no se trata únicamente por el polista, quien fue su novio muchos años atrás y el amor de verano de la hermana de Wanda a principios de este año en Punta del Este, los fanáticos siguen convencidos de que es una gran influencia en el distanciamiento.

La reacción indiferente de Zaira Nara tras las declaraciones de Paula Chaves

La actriz se muestra reacia a hablar con los medios de comunicación sobre los conflictos que enfrenta en su vida privada. Sin embargo, la amistad con Zaira es de interés público, no solamente por el polista, sino porque la modelo es madrina de una de las hijas de la actriz.

A principios de año, luego de que Nara volviera de Uruguay, había asegurado que iría a visitar a su amiga y la familia en Carlos Paz, donde estaban en plena temporada teatral, para pasar tiempo con su ahijada, pero no hubo data de que esto haya sucedido.

Luego de que Chaves dijera en LAM lo mal y angustiada que está con el tema, Zaira se mostró indiferente y compartió cómo vive sus días en Europa desde que participó en el Festival de Cannes. Esta mañana compartió un video en donde se la ve comprando en marcas de lujo como Louis Vuitton y paseando por las calles francesas.

Zaira Nara y Paula Chaves

"Amo este lugar", escribió en la biografía del video como si no existiese tal conflicto con su amiga. En un momento se pensó que podía existir una reconciliación, ya que Peter Alfonso, marido de Chaves, insinuó que podría ser una pelea pasajera.

Sin embargo, la actriz expresó que el problema viene desde el año pasado y que "Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir".

Zaira Nara y Paula Chaves son una de las amistades más conocidas en el mundo del espectáculo. Los problemas sorprendieron tanto a la prensa como a los fanáticos y no se sabe sí realmente podrán llegar a una solución, ya que la actriz reveló que fueron varias las conversaciones que tuvieron.