Paula Chaves reveló en exclusiva cómo se entero que Delfina Chaves interpretará a Máxima Zorreguieta en una serie. “Me contó en diciembre ¡Y yo no lo podía contar! Me decía: “Paula, ni se te ocurra, firmé un contrato de exclusividad”. Un orgullo verla hacer lo que siempre soñó”, comentó Paula con una alegría notable en la voz.

Y, sin dar detalles de la superproducción en la que ya está embarcada su hermana, compartió un recuerdo de sus primeros pasos donde no corrió con tanta suerte. “Me acuerdo el casting que hizo para una tira de Cris Morena, en donde no la eligieron y lo que lloró desconsoladamente.... Pero verla hoy triunfar, porque siempre fue súper estudiosa y encara cada proyecto con un coach que la pueda guiar, me explota el corazón”, cierra, no sin antes aclarar que si Delfina -instalada en Amsterdam por el demandante rodaje- no regresara en el corto plazo, la irá a visitar al viejo continente. "Que vuelva, o sino me voy yo para allá", cerró Paula, quien siempre demostró una conexión muy maternal con Delfina.

Delfina Chaves y Paula Chaves

Cómo será la serie de Máxima Zorreguieta con Delfina Chaves

La hermana de Paula, Delfina Chaves, interpretará a la Reina de los Países Bajos en su adolescencia y ya se conocieron algunos detalles de la superproducción internacional. La productora Star+, junto a una productora holandesa fueron las encargadas de darle vida a este proyecto de la serie sobre la vida de la reina consorte, inspirada en la biografía no oficial "Máxima Zorreguieta, Madre Patria".

El rol de Chaves será a partir de su adolescencia y juventud hasta los 22 años de Máxima, edad en la que se mudó a Nueva York y donde, tiempo después, conoció al rey Guillermo Alejandro a través de una amiga en común.

Además de Europa, donde ya está instalada la ex protagonista de ATAV, el rodaje se llevará a cabo en Argentina. A través de las redes sociales de Chaves, ya se pudieron ver pequeños pantallazos del look de la reina y algunas de las locaciones clave del proyecto bisagra en la carrera de Delfina.

