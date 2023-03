Delfina Chaves es la actriz argentina que interpreta a la monarca de Holanda y ya se conocieron las primeras fotografías en su rol. La productora Star+, junto a una productora holandesa fueron las encargadas de darle vida a este proyecto de la serie sobre la vida de la reina consorte de los Países Bajos, la cual está inspirada en la biografía no oficial "Máxima Zorreguieta, Madre Patria".

Cómo será la serie de Máxima Zorreguieta en la que actúa Delfina Chaves

Las últimas fotos de Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta

La serie se filmó en Estados Unidos, Argentina, Holanda y España y Delfina Chaves se puso en la piel de Máxima Zorreguieta e interpretó a la Reina de los Países Bajos en su adolescencia y juventud hasta los 22 años, edad en la que se mudó a Nueva York y donde, tiempo después, conoció al rey Guillermo Alejandro a través de una amiga en común.

Las últimas fotos de Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta

En las primeras fotografías que se conocieron de la serie, Delfina Chaves luce un traje sastre color blanco y el pelo suelto. Sin embargo, en las últimas horas la joven publicó imágenes nuevas tanto del backstage como del día de la presentación oficial a la prensa.

Las últimas fotos de Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta

El rodaje que se llevará a cabo en Argentina estará a cargo de Agustina Macri, la hija mayor de Mauricio Macri. Mientras que es muy probable que las escenas que deban filmarse en Europa, estén a cargo de la productora holandesa que trabaja con Star+.

Cómo se conocieron Máxima Zorreguieta y Guillermo

Máxima y Guillermo se conocieron en España. Un buen día, ella recibió la invitación de su amiga Cynthia Kauffman para asistir a una fiesta en Sevilla. Quería presentarle a un joven que había conocido en la Maratón de Boston. Cuando le mostró su foto, Máxima no mostró mucho entusiasmo pero en la fiesta todo cambió.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

El candidato la invitó a bailar. Pero su metro ochenta y tres y su falta de habilidad hicieron que ella le lanzara con desparpajo un: “You are made of wood” (sos de madera). Él lejos de enojarse quedó encantado con esa latina, espontánea, divertida y dueña de la sonrisa más encantadora del planeta. Él era Guillermo de Orange, en ese entonces príncipe de los Países Bajos. El flechazo para él fue inmediato. Para ella no tanto y así fue como armó sus valijas y regresó a Nueva York.

El amor no tardó en llegar y luego de un tiempo de noviazgo, la pareja se comprometió en 2001. Pero la situación no fue fácil en un principio, debido a que Máxima era católica y Guillermo protestante, y además el padre de ella, Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

CS.