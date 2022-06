Pepe Cibrián reveló que se casa con su nuevo novio

Pepe Cibrián (74) conoció a Nahuel Nicolás Lodi (32) en enero de este año. En marzo, oficializó su romance en redes con una foto juntos en el sillón de su casa. Y, ahora, el director de teatro anunció la gran noticia: se casan a fin de mes.

Pepe Cibrián detalló a Infobae que la celebración se llevará a cabo el próximo 24 de junio en el restaurante La olla de Félix, donde tuvieron la primera cita. “Será un evento íntimo para 30 personas entre amigos, su familia, y mi hermano Roberto. La ceremonia pagana que planeamos, no tendrá un marco legal, al menos por el momento”, señaló el artista. Y continuó: “Pero ante una escribana pública firmaremos el Deber de Asistencia Mutua”. Como indicaron desde Infobae, "se trata de la obligación legal que consiste en prestarse apoyo material y moral entere los cónyuges. Una suerte de garantía de que ambos velarán por el bienestar del otro (siendo reconocidos por sus entornos) respetando su honor, dignidad y equilibrio emocional".

Pepe Cibrián y Nahuel Nicolás Lodi.

La fiesta será el 27 de junio. Pepe Cibrián contó que la organización está íntegramente en manos de Nahuel y de una planner. Parece que habrá mucha gente... ¡Juro que yo no tengo idea de nada! Dejo que haga y me encanta que a él le encante hacerlo”.

Con respecto a la luna de miel, el hijo de Ana María Campoy reveló que será en octubre. “Originalmente imaginada en Europa, pero descartada luego por el temor que me da la cercanía del conflicto entre Rusia y Urania”, explicó a Infobae. Y continuó: “Tal vez sea una tontería lo que estoy diciendo, pero la gente ahí está muy triste. Muy triste. Entonces decidimos viajar a México y alojarnos en uno de mis hoteles favoritos de Puerto Morelos, una aldea pesquera que amo en la Península de Yucatán, entre Cancún y Playa del Carmen”.

La invitación al casamiento de Pepe Cibrián y Nahuel Nicolás Lodi.

La historia de amor de Pepe Cibrián y Nahuel Nicolás Lodi

Pepe Cibrián también dio detalles en la entrevista de cómo conoció a su pareja: fue a través de una red de citas. "De repente encontraba a alguien que me interesaba, pasaba cuatro, cinco horas charlando con él. Me entusiasmaba. Me fascinaba. La imaginación se disparaba y de repente, ¡pum!, desaparecía. Y eso en la red me parece una gran falta de vocación. Con Nahuel por el contrario, su contacto ha sido muy grato. Me contó que hacía un año me había escrito por Instagram. Y de inmediato pasamos a la videollamada. Me encantó su sonrisa".

Sobre su futuro marido, Pepe Cibrián comentó que “es hombre de Berazategui, atractivo y de un metro 89. Tiene carácter fuerte y gran determinación, no me gustan los sumisos que se destinan solo a seguirme. Hasta que iniciamos la convivencia tenía un puesto en el área de cafetería de una estación de servicio que dejó para trabajar en la coordinación de varios de mis proyectos. Además es buen amigo, buen hijo y buen padre. Él estuvo casado algún tiempo y tuvo mellizos, una nena y un nene de siete años a quienes conozco solo por fotos y por sus relatos”.

Pepe Cibrián en su casa.

En marzo, además de publicar la primera imagen con su novio en redes, Pepe Cibrián le hizo la propuesta de casamiento. El actor dijo a Infobae que fue durante la primera visita de sus suegros. “Estábamos comiendo y le pregunté a Daniel (padre de Nahuel): ´¿Y qué te parece si alguna vez me caso con tu hijo?´. Me respondió: ´Si a ustedes los hace felices, ¿por qué no?´. Ahí quedó el tema. La segunda vez que vinieron, a las dos o tres semanas, me dijo: ´Bueno Pepe, entonces... ¿cuándo se casan?´. Lo miré a Nahuel y le pregunté: ´Nahuel, ¿cuándo?´. Él se puso muy colorado. ´No sé, en junio´, sugirió. ´Okey. ¿Qué día?´, pensamos. `¡El 24!´. Y ahí se definió la fecha de los esponsales”, relató Cibrián. “Así que resultó casi un pedido de mano... Sí, ha sido un pedido de mano. Qué lindo, ¿no? ¡Un pedido de mano!”.

Nahuel Nicolás Lodi.

También mencionó cómo es la relación con la familia de su futuro marido. “Adoro a mis suegros, que deben rondar los 60 años, a su hermana, a sus dos hermanos y a una tía muy mágica. Solemos pasar horas de charlas en cada encuentro que tenemos semanalmente, alternando entre esta casa y la suya en Berazategui, donde soy siempre cariñosamente recibido”, dijo Pepe Cibrián.

Por último, el director de teatro fue consultado por su vida sexual con más de 70 años. Su respuesta fue: “A mí el cáncer y sus tratamientos con tantos rayos me afectaron bastante. Pero no es tan grave, eh”. En 2016 fue intervenido para la remoción de un cáncer de próstata que regresó al año siguiente para ser abatido hasta el día de hoy. “A esta edad sigo experimentando el sexo con la misma generosidad con la que lo hice toda la vida. Soy una persona muy activa en ese aspecto. Me gusta jugar, pero en términos de exploración, no en cuestiones de disfraces. Todo esto que me resulta más que aburrido, porque las puestas teatrales son para el escenario... A mí me fascina dedicarme artesanalmente al placer de mi compañero, soy muy geisho en la cama.