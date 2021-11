Este sábado, Adabel Guerrero estuvo invitada a PH Podemos Hablar. Junto a Roberto Moldavsky, Flor Vigna, Iván Noble y Roberto Edgar, la bailarina se acercó al punto de encuentro y dio detalles sobre su terrible adolescencia. Luego de que Edgar confesara que intentó suicidarse, Guerrero le confesó a Andy Kusnetzoff que también tuvo esa intención en un momento de su vida.

PH Podemos Hablar: Adabel Guerrero dio detalles sobre su terrible adolescencia

“A mí también me ha pasado de querer irme a la mier... de este mundo. Para no decir la palabra que no quiero decir, porque no me gusta” comenzó diciendo Adabel en el ciclo de Telefé. Y agregó: “Me ha pasado en momentos en que me sentí y estaba sola, cuando mi mamá ya había fallecido, mi hermano se había ido, mi papá no estaba, no estaba en pareja. Estaba sola en una casa que se venía abajo y me moría de miedo, porque no tenía rejas ni nada. Sentía que no tenía nada, ni laburo, no tenía un mango, nada”.

“Yo decía ‘¿Esto es la vida? ¿17 años y ya estoy así? ¿Cómo voy a terminar?’ No tenía a nadie que me ayude. Y me acuerdo que salí corriendo por la calle, quería que me pise un auto y desaparecer, porque no tenía terraza para subirme. Pero me cansé de correr y no me pisó ningún auto. Me senté en la vereda a llorar” expresó la bailarina.

“A partir de ese día empecé a hacer un ejercicio que hago cada tanto y pienso. Si en este momento me voy de este mundo, ‘¿qué pierdo?’ Y pierdo mis ilusiones, la vida que tengo, con lo que todavía sueño, y que si me voy el no ya está dado” aseguró entre lágrimas Adabel y cerró diciendo: “Lo que me ayudó a salir fue que el ‘no’ ya estaba dado, ir por el ‘sí’”.

Adabel Guerrero se fue a vivir con la ex de su actual marido:

En octubre pasado, Adabel Guerrero y su pareja, Martín Lamela tomaron una contundente decisión que cambió sus vidas por completo: mudarse del departamento en el que habitaron por 13 años a la casa de Claudia Escobar, la ex del empresario y madre de sus hijos Valentino, Juan Cruz y Thiago, quien también vive junto a su esposo.

Ada dijo que con Claudia se llevan de maravillas y hoy por hoy es su mejor amiga, "Yo cuido a sus hijos y ella cuida a Lola", contó y agregó que así es más fácil atravesar la cuarentena dado que si no, no la dejarían entrar al barrio cerrado donde viven ahora.

