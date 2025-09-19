El pícaro intercambio de Marta Fort con Benito de El verano en el que me enamoré: "Nivel de chamuyo"

Marta Fort causó revuelo en las últimas horas al mostrarse junto al actor mexicano Fernando Cattori, más conocido como Benito por su papel en El verano en que me enamoré de Prime Video Y es que la hija de Ricardo Fort fue una de las invitadas por la reconocida plataforma para conocer al elenco de la exitosa serie y enterarse de una forma muy original que la ficción tendrá su propia película. A través de su red social, Marta compartió la intimidad de su paso por el evento y llamó la atención por su cercanía con dicho artista.

Marta Fort en París y muy cerca de Benito de El verano en el que me enamoré

"Recap de El Verano en que me Enamoré en Paris", escribió Marta Fort junto a una serie de fotos y videos que la mostraban en la alfombra roja de la producción estadounidense. Convocada por la plataforma Prime Video para ser una de las primeras en enterarse que, tras el estreno de su tercera temporada, la serie continuará su historia en la pantalla grande con un desenlace final de la saga.

Posando en la red carpet con un look sensual pero sofisticado que tuvo como protagonista a un vestido de satén color blanco. Este diseño se destacó por sus detalles audaces: escote profundo y caído, tiras finas, espalda descubierta y abertura lateral que dejaba ver su piel.

Marta Fort

Este atuendo, sin dudas, resaltó su figura y su tela satinada le aportó ese acabado elegante y perfecto para la ocasión. Su estilismo estuvo acompañado por un cabello suelto con ondas marcadas hacia un costado y un maquillaje en tonos neutros, creando así un acertado beauty look vintage glam.

Marta Fort

Sin embargo, su vestimenta no fue lo único que atrapó al público presente y a sus seguidores de las redes sociales sino que fue su cercanía con el actor mexicano Fernando Cattori, más conocido como Benito por su personaje en la serie El verano en que me enamoré. "Benito con nivel de chamuyo porteño avanzado", escribió la cuenta de Tik Tok de Prime Video junto al video que los muestra muy sonrientes y charlando.

En el clip, se puede llegar a escuchar que Cattori se acerca a Marta y le pregunta con tono seductor y sin pudor: "Where are you from (de dónde sos)?". Al ver que la respuesta de la influencer fue en español, el artista se percata de que podía hablar con ella en su lengua nativa. Por eso, le responde: "Ah... hablas español. ¿De qué parte de Argentina, boluda?".

Relajados y entre risas, Marta Fort y Fernando Cattoria continuaron su charla en medio del evento. Sin embargo, debido al reconocimiento mundial que tiene el elenco de la exitosa ficción, este momento no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Marta Fort y Fernando Cattori, actor de El verano en que me enamoré

Fernando Cattori es un actor de 26 años que nació en México y participó en varias producciones de plataformas como Contigo en el futuro, también de Prime Video, y Príncipes salvajes de Netflix. Además, es reconocido por haber sido nominado a los Grammy Latino por la dirección del video Nacimos llorando.

De esta manera, el pícaro intercambio de Marta Fort con Benito de El verano en el que me enamoré despertó repercusiones y rumores de posible romance ya que ambos se encuentran solteros y mantuvieron una entretenida conversación. "Nivel de chamuyo", resaltó la plataforma por la forma seductora en la que él se acercó a ella.