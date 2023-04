Piqué y Clara Chía Martí son una de las parejas más escandalosas a nivel internacional en el mundo del espectáculo. No solo por la diferencia de edad, sino por la infidelidad a Shakira. La joven española cumplió 24 años y el jugador le regaló un auto valuado 220mil dólares con otros lujos.

Chía Martí saltó al mundo de la fama de un día para otro, de ser mesera en un bar a ser una de las mujeres más codiciadas de España por su belleza y presencia. Definitivamente, su vida dio un cambio de 180 grados y ahora disfruta al máximo de los lujos que tiene gracias a Piqué.

El auto valuado en 220mil dólares que Piqué le regaló a Clara Chía Martí

La joven cumplió 24 años y para celebrarlo, lejos de la prensa, la ex pareja de Shakira la invitó a vacacionar a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes y una de las ciudades más costosas en el mundo. Gerard y Clara no eligieron este destino únicamente por los lujos, sino porque es una de las pocas ciudades donde los paparazzis no pueden perseguir a los famosos por la calle.

Este viaje relámpago para despejar la mente y jugarle una mala pasada a la prensa europea, que no los deja en paz desde que estalló la polémica, se da un par de días antes de la visita obligatoria de Gerard a Miami para ver a Sasha y Milán, pero su novia de 24 años deberá esperarlo en España.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué

En medio de visitas a restaurantes lujosos y compras en marcas de alta costura, la prensa española aseguró que el ex jugador le regaló a Chía Martí un modelo Aston Martin DB9 GT que cuesta 220 mil dólares. Según informaron, distintos civiles la vieron manejando dicho auto por las calles de Barcelona.

Además, desde el portal Nueva Mujer, revelaron que el dueño de Kosmos también decidió regalarle una vivienda. Pero no cualquier departamento, sino una mansión valuada en 4 millones de euros. Sin embargo, parece que la joven de 24 años y el empresario se instalarán en la casa que Gerard compartía con Shakira, en Esplugles de Llobregat.

El auto de 220mil dólares que Gerard Piqué le regaló a Clara Chía Martí

Como si fueran pocos los regalos que recibió Clara Chía Martí, Piqué también se hace cargo de sus estudios académicos. La rubia estudia en la Escuela Internacional de Protocolo en Barcelona, una de las instituciones de mayor prestigio, cuya cuota anual ronda los 4.500 dólares.

