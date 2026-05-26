Así es la plaza blanda de Marco, el hijo de Sol Pérez: llamativa e interactiva

Marco, el hijo de Sol Pérez, disfruta de una plaza blanda interactiva en el living de su casa diseñada solo para él. El espacio fue pensado para acompañar sus primeros movimientos y juegos. La propuesta de la periodista y su pareja se integra a la perfección con el día a día del pequeño y deja entrever cómo sus padres buscan estimular su desarrollo en un entorno seguro y adaptado a su edad.

Sol Pérez sorprendió con la plaza blanda que armó en el living de su casa para Marco, su hijo

La casa de Sol Pérez y Guido Mazzoni se adaptó a la llegada de su primer hijo, Marco, con espacios pensados especialmente para acompañar sus primeros pasos y juegos. El pequeño nació en 2025 y desde entonces se convirtió en el centro de la vida familiar. Con apenas un año, el pequeño disfruta de una plaza blanda diseñada para estimular su curiosidad y desarrollo mientras le brinda seguridad.

Marco, el hijo de Sol Pérez

A través de sus redes sociales, la periodista compartió una serie de imágenes donde se podía ver cómo transformó parte del living de su casa en un espacio didáctico para su hijo. Allí se instaló una plaza blanda compuesta por alfombras acolchonadas que cubren el piso con un diseño colorido que incluye un estampado de animales y números, permitiendo que el niño se desplace con comodidad.

El espacio que preparó Sol Pérez tiene juguetes de distintos tamaños y colores, como vasos apilables, muñecos, un caballo de madera y objetos interactivos que invitan a la exploración. La disposición está pensada para acompañar las primeras etapas de movimiento y juego, generando un entorno seguro y funcional. Este detalle convierte el lugar en un espacio dinámico, en el que cada elemento cumple una función de estímulo y entretenimiento.

La variedad de accesorios y la combinación de distintos objetos hacen que Marco pueda descubrir nuevas formas de juego en un ambiente adaptado a su edad. La plaza blanda se integra al living de la presentadora y Guido Mazzoni como parte de la vida diaria de la familia. No se trata solo de un rincón de juegos, sino de un espacio que acompaña el crecimiento de su hijo. La elección de colores, texturas y juguetes está orientada a fomentar el desarrollo y la exploración del pequeño.

El increíble regalo interactivo de Sol Pérez por el cumpleaños de su hijo Marco: estilo Montessori y aro de básquet

En el primer cumpleaños de Marco, Sol Pérez y Guido Mazzoni decidieron sorprender a su hijo con un regalo que se convirtió en el protagonista de su sala de juegos. La modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que permitieron ver un colorido tobogán de plástico con forma de árbol, acompañado por una escalera en la parte trasera y un aro de básquet incorporado. Esta estructura multifunción fue pensada para estimular la motricidad y el entretenimiento del pequeño, integrándose al espacio lúdico de la casa.

El regalo de Marco, el hijo de Sol Perez

El diseño que eligió la pareja para su hijo responde a una estética de estilo Montessori, donde todo está dispuesto a la altura del niño para fomentar su autonomía y exploración. En la sala se observan juguetes didácticos, peluches y libros infantiles, organizados de manera que el pequeño pueda acceder fácilmente a cada uno de ellos. La propuesta se integra en la intención de preparar un entorno seguro y adaptado a su edad.

Por otro lado, la sorpresa de Sol Pérez y Guido Mazzoni incluyó además una ambientación especial por el cumpleaños, con globos en tonos celeste y blanco, banderines y adornos que acompañaron la celebración. Al ingresar a la habitación, Marco se encontró con sus juguetes ordenados y con el nuevo tobogán, que captó de inmediato su atención. La publicación mostró la emoción de la periodista y el empresario al ver cómo el pequeño exploraba cada detalle.

Sol Pérez y su hijo Marco

Marco, el hijo de Sol Pérez, se convirtió en protagonista de un espacio preparado para él dentro del living familiar, pensado para acompañar sus primeros años de crecimiento. Este rincón fue diseñado con cuidado, integrándose a la rutina diaria y ofreciendo un entorno seguro para que pueda explorar y descubrir nuevas experiencias. La propuesta refleja la intención de brindarle un lugar adaptado a su edad, donde cada detalle está orientado a estimular su desarrollo.

VDV