Marco Mazzoni derritió a su mamá, Sol Pérez, con un elegante mini look en los Martin Fierro 2026

La noche de la entrega de los premios Martín Fierro 2026 se convirtió en un evento lleno de glamour en el Hotel Hilton y reunió a lo más destacado del espectáculo nacional. Sin embargo, uno de los momentos más tiernos fue la aparición de un pequeño que robó cámaras y sonrisas: Marco Mazzoni, el hijo de la reconocida panelista Sol Pérez. El mini influencer, de apenas un año y un mes, rápidamente se convirtió en el centro de atención, luciendo un mini look digno de una alfombra roja.

El estilismo de Marco Mazzoni en los Martín Fierro: un mini look de lujo

El mini look Marco, el hijo de Sol Pérez, fue cuidadosamente preparado para que luciera como un verdadero pequeño caballero. Su atuendo incluía un saco negro, que le daba un toque formal y elegante. Debajo, llevaba una camisa blanca de manga larga que combinaba perfectamente con el saco.

Sol Pérez y su hijo, Marco Mazzoni

Para completar su look de gala, sus papás eligieron un moño a juego con el saco, que le daba un toque adorable y sofisticado. La combinación de estos elementos hizo que Marco pareciera un pequeño protagonista de la alfombra roja. Sus padres quisieron que su vestido reflejara la alegría y la elegancia de una noche especial, y sin duda lograron un resultado hermoso y muy apropiado para la ocasión.

Sol Pérez y su hijo, Marco Mazzoni//Instagram

Sol Pérez eligió el calzado perfecto para su hijo

Para completar el atuendo, Marco Mazzoni llevó unas zapatillas blancas y negras que aportaban un toque moderno y cómodo a su look. Las zapatillas no solo le permitían moverse con libertad, sino que también le daban un aire divertido, en contraste con la formalidad del saco y el moño.

Sol Pérez, Guido Marzzoni y Marco Mazzoni

La elección de estas zapatillas fue muy acertada, ya que mostraba que un niño puede lucir elegante sin perder comodidad. Además, las zapatillas blancas y negras combinaron perfectamente con el resto de su atuendo, haciendo que su mini look fuera completo y adorable. Sin duda, el hijo de Sol Pérez demostró que un estilo infantil puede ser a la vez sofisticado y cómodo. La elección de calzado fue clave para que Marco pudiera bailar, correr y jugar con total libertad.