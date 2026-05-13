El tierno look de Marco, el hijo de Sol Pérez, para enfrentar el frío

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, volvió a sorprender a sus numerosos seguidores con su estilo. El pequeño pasó un día soleado acompañado de su madre, disfrutando del buen clima. Sin embargo, lo que más llamó la atención en su publicación fue su adorable vestimenta.

Marco, el orgullo de Sol Pérez

Sol Pérez ha sabido capitalizar su popularidad en Instagram, por esa razón abrió una cuenta a su hijo, quien ya tiene miles de seguidores. No solo compartiendo momentos de su vida diaria, sino también promoviendo estilos y tendencias que inspiran a sus seguidores. De esa manera, la elección del outfit de Marco no fue la excepción; la ternura y el toque de moda que lució el pequeño han generado una ola de comentarios positivos y admiración entre sus seguidores, consolidando se como mini influencer.

Marco, el hijo de Sol Pérez//Instagram

El niño lució un enterito de tela trucker en un azul muy oscuro, de corte clásico y cómodo. Fue la base perfecta para complementar. Le aportaron calidez y un toque adorable. De bajo el enterito, llevaba un buso polar blanco con mangas azules, ideal para protegerse del frío y mantenerse cómodo durante el paseo.

Marco, el hijo de Sol Pérez//Instagram

Marco, el hijo de Sol Pérez lució accesorios con estilo

Marco, el hijo de Sol Pérez completó su look con un gorro y bufanda en tonos tierra y blanco, elementos que además de aportar un toque de elegancia y calidez, mostraron el cuidado y atención que Sol Pérez dedica a vestir a su hijo.

La elección de estos accesorios también resaltó el carácter cariñoso y tierno del niño, quien parecía feliz y cómodo en su outfit, disfrutando del día soleado junto a su mamá.

Marco, el hijo de Sol Pérez//Instagram

Las fotografías compartidas en el Instagram de Marco, el hijo de Sol Pérez, capturaron la combinación de colores contrastantes pero armoniosos reflejaba el gusto de su madre por la moda infantil con estilo, sin perder la practicidad, un outfit para día de frío que se lleno de elogios por el estilo del pequeño influencer.