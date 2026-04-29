Sol Pérez mostró cómo quedó su bebé, Marco, por intentar caminar solito: "Comienza la etapa más difícil"

Sol Pérez volvió a compartir las ganas de su hijo Marco por largarse a caminar. Si bien en otras ocasiones mostró que se ayuda con una caminadora de madera para dar sus primeros pasos, esta vez su primogénito encontró otro objeto que le permitió avanzar. No obstante, un movimiento inseguro hizo que la conductora reflexionara sobre esta nueva etapa.

El particular video de Marco, el hijo de Sol Pérez, que causó revuelo en las redes

Sol Pérez volvió a compartir un momento íntimo de su vida cotidiana, pero esta vez generó una mezcla de ternura y preocupación entre sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la analista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) mostró a su hijo, Marco, fruto de su amor con Guido Mazzoni, dando sus primeros intentos por caminar y con un pequeño imprevisto incluido.

Sol Pérez y su hijo Marco

En el video, el bebé de un año aparece sonriente y entusiasmado, vestido con un conjunto en tonos claros, mientras se sostiene de una gran caja que utiliza como apoyo para avanzar. Con movimientos aún inseguros pero decididos, el pequeño comienza a dar pasos, despertando la emoción de su mamá que registra la escena con su celular.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el momento da un giro inesperado: al perder el equilibrio, el bebé se cae de costado, golpea suavemente su carita contra la caja y termina boca arriba en el suelo. La situación, aunque leve, encendió las alarmas entre quienes vieron el clip en la red social.

Lejos de dramatizar, Sol Pérez eligió acompañar el video con humor y una cuota de realidad sobre esta nueva etapa. "Estamos todos de acuerdo en que empezó la etapa más difícil… Marco es un caminante", escribió, reflejando el desafío que implica el crecimiento y la exploración en los primeros años.

Sol Pérez reveló el elemento infaltable en su casa para la seguridad de su bebé

El posteo de Sol Pérez no tardó en llenarse de comentarios de seguidores que, además de enternecerse con la escena, manifestaron su preocupación por la caída. Frente a esto, la modelo decidió llevar tranquilidad y aclaró que su hijo se encuentra en perfecto estado gracias a las medidas de seguridad que tiene en su casa. "Estoy a nada de llenar la casa con eso. Lo recomiendo fuerte", expresó en referencia a las alfombras antigolpes para bebés que utiliza en su hogar.

Sol Pérez mostró cómo quedó su bebé, Marco, por intentar caminar solito

Como suele suceder en este tipo de publicaciones, muchos usuarios aprovecharon para compartir experiencias propias y advertencias sobre lo que viene. "Espera que empiece a saltar en los sillones", "Mirá cuando va con el dedito directo al enchufe", fueron algunos de los mensajes que reflejan los desafíos de esta etapa.

También hubo lugar para consejos y palabras de apoyo a la panelista. "Sol a tener paciencia la vas a necesitar", "Fuerza Sol", "Sí, mucho cuidado", le escribieron los internautas generando una comunidad de intercambio entre padres y madres que atraviesan situaciones similares con sus hijos pequeños. De esta manera, Sol Pérez mostró cómo quedó su bebé, Marco, por intentar caminar solito y aseguró que comenzó la etapa más difícil de la maternidad, donde cada pequeño avance viene acompañado de nuevos desafíos y cuidados constantes.