Juliana Awada dio cátedra de estilo sobre cómo llevar un abrigo de piel y el jean que es tendencia este invierno

Juliana Awada dio cátedra de estilo con el abrigo que es tendencia esta temporada. La diseñadora cautivó a sus seguidores en las redes sociales con un look en el que combinó un abrigo de piel en color chocolate con el jean oxford que arrasa este otoño - invierno 2026.

Juliana Awada deslumbró con un look elegante y casual en sus redes sociales

El conjunto elegido por Juliana Awada combinó elegancia y comodidad, reflejando una estética moderna. El protagonista del look fue, sin duda, un abrigo de piel en color chocolate que aportó sofisticación y calidez, ideal para los días más frescos. Para completar el outfit, optó por un jean azul clásico de corte oxford, una pieza básica y versátil que equilibró perfectamente el conjunto, evitando recargarlo y manteniendo un aire relajado.

Juliana Awada dio cátedra de estilo con su look que es tendencia

El abrigo de piel, con su corte impecable y textura suave, se convirtió en el punto focal del outfit. La elección del color marrón no solo es tendencia esta temporada, sino que también resalta la paleta natural y terrenal que suele elegir la empresaria. Por su parte, el jean azul añade un toque casual que permite que el conjunto sea apropiado tanto para salidas de día como para encuentros informales.

La exprimera dama usó unas botas marrones que combinan a la perfección con su abrigo, sumando elegancia al conjunto. Con un diseño clásico y cómodo, estos zapatos armonizaron con el abrigo y también, con una cartera de color marrón, perfecta para esta temporada otoño-invierno.

Juliana Awada con su saco de piel y su cartera marrón

Juliana Awada completó su look con accesorios minimalistas

Más allá de la elección de prendas, el estilismo de la empresaria textil se destacó por la simplicidad y el buen gusto. Evitó accesorios excesivos, permitiendo que el abrigo y el jean hablen por sí mismos. Su maquillaje, ligero y natural, unos lentes de sol, junto con un peinado sencillo, con el pelo suelto complementaron la imagen sin restarle protagonismo al conjunto.

Juliana Awada deslumbró con su tapado de piel

Juliana Awada, a través de un sencillo pero impactante conjunto compuesto por un abrigo de piel marrón y un jean azul, volvió a demostrar por qué es un ícono de estilo. Su propuesta, elegante y práctica, sirve como inspiración para quienes buscan vestir con modernidad sin perder la esencia personal.