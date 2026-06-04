De Marta Minujín a Juliana Awada, los mejores looks en la gala por los 70 años del Museo Moderno

Juliana Aawada y Marta Minujín estuvieron dentro de los 200 invitados, junto con Amalia Amoedo y María del Carmen Ceruti Carricart, madre de la reina Máxima, que asistieron la gala organizada por la Asociación de Amigos para celebrar los 70 años del Museo Moderno, con el objetivo de recaudar fondos para la institución. Durante el cóctel, realizado en el primer piso, todos podían recorrer la exposición “Moderno y MetaModerno. Edición 70 aniversario”.

Galeristas, artistas, mecenas y empresarios abonaron 500 dólares para disfrutar de una velada cargada de arte y glam, que dejó variedad de looks y estilismos.

Awada impactó con su acostumbrada elegancia.

Entrada a 500 dólares y donaciones de entre 2.500 a 100.000 dólares: así fue la gala del Museo Moderno

En unos tarjetones se podía marcar las diferentes cifras que los comensales destinaban a la institución además del valor de la entrada. También figuraba una extensa línea de pun tos como opción para aquellos que quisieran aportar una cifra por fuera de las sugeridas.

María Freytes y Pablo Sahores

“Este museo de setenta años de historia se construye gracias a la conjunción de dos voluntades: lo público en alianza con lo privado, esto es una fuente de fortaleza institucional”, dijo Victoria Noorthoorn, directora del Museo y coanfitriona de la noche junto a Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Museo, destacó un concepto que, desde que se aplicó hace ya varios años, posibilitó que se ampliara su patrimonio artístico.

Eva Bomparola y Catalina Solá Duggan.

El patrimonio del Museo Moderno en la actualidad tiene más de ocho mil obras de artistas argentinos que son referentes del arte moderno y contemporáneo de nuestro país.

Varios empresarios recorrieron la sala “multicolor”, como Martín Cabrales quien se inclinó por las piezas de arte cinético de Julio Le Parc.

Awada junto a la mamá de Máxima Zorreguieta

Los detalles del espectacular look de Juliana Awada

Espléndida, la exprimera dama lució un sensual vestido lencero con culotte y transparencias de encaje de El Camarín, y mini bag de Chanel con sandalias de Gianvito Rossi, charló mucho con María del Carmen Cerruti Carricart, madre de la Reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos. Y si bien hace unos días, la monarca se había mostrado preocupada por la salud de su madre durante una gira oficial por Limburgo Central, María del Carmen se mostró saludable y distendida durante toda la velada.

Carminne Dodero.

Así fue como la artista Marta Minujin, con un diseño de Min Agostini, Guillermo Kuitca, la Chola Poblete –quien como Anna Wintour no se deja fotografiar sin lente oscuros–, Ariel Cusnir y Amalia Amoedo disfrutaron a pleno del encuentro.

También fue el caso de Javier Timerman quien repite la experiencia de ser sponsor de arte como lo fue en 2025 de la exposición de Churba en el Museo de Arte Decorativo, y de “Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura”, la expo de El Moderno que hasta noviembre próximo estará en Venecia en simultáneo con la Biennale.

Los integrantes de la comisión, que trabajaron mucho en los detalles de la organización, fueron los últimos en retirarse, felices de haber logrado el objetivo solidario.