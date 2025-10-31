Preocupación por Reina Reech: fue operada por segunda vez

Reina Reech fue operada por segunda vez y continúa con su recuperación en casa, en el marco de un tratamiento médico planificado. La intervención se realizó en una clínica de zona norte y forma parte de un proceso que busca mejorar su movilidad y bienestar físico. La artista se encuentra acompañada por su entorno y sigue las indicaciones médicas.

Reina Reech fue sometida a una nueva cirugía que generó preocupación entre sus seguidores

Reina Reech atravesó una segunda operación en menos de tres meses, como parte de un procedimiento que apunta a mejorar su calidad de vida. La intervención se llevó a cabo en una institución especializada y, tras recibir el alta, la artista retomó su recuperación en el ámbito privado. El proceso se desarrolla según lo previsto y con seguimiento profesional.

Reina Reech

Según se conoció, la primera operación a la que se sometió la artista se realizó en agosto, cuando fue operada de la cadera izquierda. Ambas cirugías forman parte de un procedimiento planificado para mejorar su calidad de vida y permitirle retomar sus actividades con mayor comodidad.

En esta segunda ocasión, la intervención se llevó a cabo sin complicaciones y Reina Reech recibió el alta médica el mismo día, según reveló Fede Flowers en su cuenta de X. “Operaron a Reina Reech: el día miércoles en la clínica Las Lomas de San Isidro 17:50 pm y fue trasladada por personal del hospital en camilla a su domicilio. Se está recuperando en su casa”, escribió.

Fede Flowers

Actualmente, la reconocida coreógrafa se encuentra en su casa, donde continúa con el proceso de recuperación. Aunque no se difundieron partes médicos oficiales ni declaraciones públicas por parte de la artista, se sabe que está acompañada por su entorno familiar. Durante los días posteriores a la intervención, ni ella ni sus hijos hicieron referencia directa al tema en sus canales habituales de comunicación.

El motivo que motivó a Reina Reech a operarse dos veces en poco tiempo

La decisión de Reina Reech de someterse a una segunda operación en tan poco tiempo responde a un tratamiento integral que busca mejorar la movilidad de la artista. La bailarina mantuvo una vida activa tanto en lo profesional como en lo personal, y este tipo de procedimientos son habituales en quienes buscan mantener su ritmo cotidiano con mayor bienestar físico.

Reina Reech

A lo largo de su carrera, la artista demostró una gran versatilidad en distintos ámbitos del espectáculo. Su trabajo como actriz, coreógrafa y productora la convirtió en una figura respetada dentro del medio artístico. En los últimos años, también incursionó en el ámbito del bienestar y la formación, con propuestas vinculadas al desarrollo personal y físico.

La noticia de su segunda operación generó repercusión en medios y redes, aunque Reina Reech optó por mantener el tema en el ámbito privado. Esta actitud es coherente con el perfil que adoptó en los últimos años, priorizando el cuidado personal y familiar por sobre la exposición pública.

Reina Reech

