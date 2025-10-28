Jazmin Grace Grimaldi: la hija de Albert de Mónaco que conquista alfombras y redes

Jazmin Grace Grimaldi es una de las figuras más singulares del entorno monegasco. Hija del príncipe Alberto II y de la estadounidense Tamara Jean Rotolo, nació en 1992 fruto de un breve romance que se mantuvo en reserva durante años. Recién en 2006, tras una decisión judicial, fue reconocida oficialmente como parte de la familia Grimaldi, aunque sin derechos sucesorios al trono.

Jazmín Grace y Alberto de Mónaco

El éxito de Jazmín Grace Grimaldi como cantante y actriz

Su segundo nombre, Grace, fue elegido en homenaje a su abuela, la inolvidable Grace Kelly. Durante su infancia en California, su madre le mostraba fotografías de la princesa para que mantuviera vivo el lazo con Mónaco. Esa mezcla de raíces estadounidenses y herencia real marcaría su estilo y su identidad: una joven con el glamour de Hollywood y la elegancia del Principado, pero también con una fuerte vocación artística y solidaria.

En vez de buscar un lugar en los salones de palacio, Jazmin optó por el arte. En 2015 debutó como cantante de jazz y soul en el mítico bar neoyorquino The Duplex, escenario de figuras como Woody Allen o Barbara Streisand. Dos años más tarde sorprendió con una versión de Heart of Glass, el clásico de Blondie, y confirmó su interés por profesionalizarse en la música. Ahora, con canciones propias como Fearless, consolida una propuesta más personal: se trata de una balada acústica producida por su expareja, el músico Ian Mellencamp, inspirada en las víctimas del cambio climático en Fiji. El videoclip, grabado en esas islas, refleja su costado más comprometido.

Su vínculo con Fiji nació en 2006, tras un viaje humanitario que la llevó a crear The Jazmin Fund, una fundación destinada a mejorar la educación de niños en situación vulnerable. Desde entonces, combina la filantropía con su desarrollo artístico, en una búsqueda que la acerca al legado de Grace Kelly, pero también a la energía de su tía Estefanía de Mónaco, quien en los años ochenta incursionó con éxito en la música pop.

Además, Jazmin hizo su debut actoral en la serie La maravillosa señora Maisel, una producción que muestra su versatilidad y su deseo de dejar huella en el mundo del espectáculo. En cada aparición pública —ya sea en una alfombra roja o en sus redes sociales—, muestra una elegancia moderna y auténtica, lejos del protocolo y más cerca del arte. Así, entre micrófonos, escenarios y causas solidarias, Jazmin Grace Grimaldi construye su lugar propio dentro de la historia de Mónaco.

F.A