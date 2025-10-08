La nueva vida de Azul, la hija de Romina Yan: su mudanza a los Estados Unidos y el reencuentro con su abuelo, Gustavo Yankelevich

Gustavo Yankelevich compartió un momento muy especial junto a su nieta Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan y Darío Giordano. El productor televisivo viajó a Estados Unidos acompañado por su pareja, Rossella Della Giovampaola, para visitar a la joven, que actualmente reside en California, donde cursa sus estudios universitarios.

La nueva vida de Azul, la hija de Romina Yan, en California

La publicación del encuentro fue realizada inicialmente por Rossella en su cuenta de Instagram, aunque Yankelevich no tardó en sumarse al gesto con un mensaje lleno de cariño. “Pasamos un muy lindo momento con @achu.giordanoo. Achu nos hizo un tour por su universidad y la vimos muy feliz”, escribió el productor junto a las imágenes del reencuentro.

Gustavo Yankelevich y su nieta, Azul

En las fotos se los ve sonrientes, disfrutando del clima soleado del sur de California y recorriendo las instalaciones del campus. Rossella agregó los hashtags #ChapmanUniversity y #HuntingtonBeach, confirmando que Azul estudia en Chapman University, una de las instituciones privadas más reconocidas del estado, destacada por sus programas en arte, cine, comunicación, negocios y ciencias.

Fiel a su bajo perfil, Azul Giordano se ha mantenido alejada de la exposición pública que caracteriza al resto de su familia. A diferencia de sus hermanos mayores, no ha manifestado aún si tiene interés en seguir el camino artístico. Su hermano mayor, Franco, forma parte del elenco de la tira Margarita, una producción de su abuela Cris Morena, mientras que Valentín, el del medio, eligió un rumbo completamente distinto: el automovilismo. Este año comenzó a competir profesionalmente en la categoría Turismo Carretera 2000 y adoptó, al igual que su hermano, el apellido de su abuelo, pasando a llamarse Valentín Yankelevich.

Azul junto a Rosella, pareja de Gustavo Yankelevich

El viaje de Gustavo y Rossella se produjo apenas dos meses después del fallecimiento de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y prima de Azul, un duro golpe para toda la familia. En ese contexto, el encuentro en California tuvo un valor simbólico especial: un momento de unión, afecto y nuevos comienzos.

En las imágenes compartidas, Azul, la hija de Romina Yan, se muestra relajada, sonriente y acompañada, reflejando un presente sereno, centrado en su futuro, y el vínculo intacto con sus raíces familiares.

F.A