Se conocieron en Casi Ángeles, crecieron juntos y formaron su familia en el año más difícil: la historia de Paula Reca y Eliseo Barrionuevo

Paula Reca y Eliseo Barrionuevo comparten una historia que comenzó con un encuentro en Casi Ángeles y que años después tomó un rumbo diferente fuera de la ficción. Con el paso del tiempo construyeron un proyecto en común y atravesaron distintas etapas que consolidaron su relación. Ese recorrido, marcado por cambios y momentos difíciles, sumó recientemente un capítulo que transformó su presente.

La vida de Paula Reca y Eliseo Barrionuevo: De conocerse en Casi Ángeles a formar una familia juntos

Paula Reca y Eliseo Barrionuevo construyeron una historia que comenzó en en la televisión y que, con el paso de los años, se transformó en un proyecto de vida compartido. Aunque se conocieron al coincidir en Casi Ángeles, el vínculo sentimental no nació entonces. La relación comenzó en 2015 y desde ese momento recorrieron un camino en el que combinaron sus carreras actorales con distintos proyectos personales, manteniendo un perfil reservado y acompañándose en cada etapa.

Paula Reca y Eliseo Barrionuevo

Con el correr del tiempo, la pareja afianzó su relación mientras continuaba desarrollándose en la actuación, el cine y el teatro. La actriz, recordada por su papel de Luna Vörg en la exitosa ficción de Cris Morena, amplió su formación artística en Nueva York y Londres, además de participar en numerosas producciones audiovisuales y teatrales. Por su parte, el actor consolidó una trayectoria que incluyó trabajos en televisión, cine y escenarios nacionales e internacionales.

La historia entre Paula Reca y Eliseo Barrionuevo tuvo un nuevo capítulo en 2026, cuando ambos se convirtieron en padres por primera vez. La llegada de Cleo marcó un momento especial para la pareja, que compartió la noticia con su entorno y sus seguidores. Fue el propio artista quien anunció el nacimiento de la niña y presentó a la bebé con una publicación que rápidamente recibió mensajes de afecto de colegas y amigos del ambiente artístico. “Fue un año durísimo. Pero también nos trajo la magia más hermosa de todas”, escribió en el posteo.

Paula Reca y su hija, Cleo

Meses antes del nacimiento, el actor había anticipado que la familia atravesaba un año particularmente difícil. En un mensaje dedicado al embarazo, explicó que se trataba de un período complejo para ambos, aunque también destacó que la llegada de su hija representaba una alegría importante dentro de ese contexto. Así, la pareja inició una nueva etapa familiar después de más de una década de relación, consolidando un vínculo que había nacido mucho tiempo después de aquel primer encuentro en los estudios donde trabajaban.

El vínculo entre Paula Reca y Eliseo Barrionuevo con la familia de Romina Yan

La conexión de Paula Reca con la familia Yankelevich existe desde mucho antes de su relación con Eliseo Barrionuevo. La actriz es hermana de Sofía Reca, figura reconocida por su trayectoria en televisión y por su matrimonio con Tomás Yankelevich, hijo de Cris Morena y hermano de Romina Yan. Ese parentesco convirtió a la artista en parte de un entorno familiar ligado desde hace décadas al mundo del espectáculo argentino.

Las hermanas Sofía y Paula Reca

Cabe destacar que la pareja del productor desarrolló una carrera que comenzó en ciclos infantiles y juveniles, compartiendo escena con topa, y continuó con participaciones en producciones nacionales e internacionales. A lo largo de los años construyó una trayectoria propia, tanto en la actuación como en la conducción, mientras consolidaba su vida familiar junto al hijo de Gustavo Yankelevich. La pareja se conoció en 2008, contrajo matrimonio ese mismo año y formó una familia que durante años combinó proyectos laborales entre la Argentina y Estados Unidos.

En ese contexto, la historia de Paula Reca y Eliseo Barrionuevo se entrelaza con una de las familias más reconocidas del ámbito artístico nacional a través del vínculo entre las hermanas Reca. Mientras Sofía desarrolló su proyecto de vida junto a Tomás Yankelevich en Miami, la actriz construyó su propia familia junto a Eliseo Barrionuevo. La llegada de Cleo sumó un nuevo capítulo a esa historia compartida, marcada por los lazos familiares y las carreras artísticas.

Tomás Yankelevich y Sofía Reca

Paula Reca y Eliseo Barrionuevo transformaron un encuentro que comenzó durante la etapa de Casi Ángeles en una historia compartida que fue creciendo con el paso de los años. Después de iniciar su relación y atravesar distintas experiencias, la pareja consolidó un proyecto de vida en común que recientemente sumó una nueva etapa familiar. Entre sus carreras y la llegada de su hija, ambos continúan sumando capítulos a su relación.

VDV