Flor Jazmín Peña volvió a hablar del lugar que ocupa Rocío, su hermana menor. La bailarina y presentadora de Luzu TV lo hizo en una entrevista que Nacho Corral difundió el jueves 26 de noviembre en Flashbacks, donde repasó la historia que las une desde la infancia.

La joven, de 29 años, tiene síndrome de Rubinstein-Taybi, una enfermedad genética que afecta el desarrollo físico y cognitivo y se presenta en alrededor de uno de cada 100.000 o 125.000 nacimientos. Las hemanas comparten la pasión por la danza. Ese vínculo, reservado por largo tiempo, atravesó distintas etapas hasta llegar al estudio de Nadie dice nada.

Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío: del silencio en redes a la visibilidad

Flor Jazmín Peña reveló en el ciclo de streaming de Filo News que al comienzo de su trabajo como creadora de contenido evitó exhibir a su hermana. En sus primeros años en redes evitó mostrarla y, según recordó: “La gente pensaba que yo era hija única”, porque aún no sentía la coraza suficiente y sabía que podían llegarle comentarios capaces de herirla. Hoy, agregó, “tengo visibilidad y de repente esta es una realidad que mucha gente no conoce y que está bueno poder desarrollar”.

Rocío y Flor Jazmín Peña en uno de los tantos momentos compartidos.

De chica, evocó, “lo que más quería era conocer a alguien que tuviera un hermano con discapacidad” para compartir cómo se siente y qué se piensa. Remarcó también que quienes no viven esa situación pueden opinar desde la ignorancia, porque sin experiencia propia no hay forma de imaginarla.

Contó que nació con mucho miedo al futuro: “a los catorce iba a preguntarle a mi psicóloga cómo iba a hacer para mantener a mi hermana a mis treinta”. Y planteó que cada uno asume esa responsabilidad como quiere.

En 2019, cuando brillaba en Bailando por un Sueño, ya había hablado con Clarín sobre la relación con Rocío: dijo que tener un familiar especial involucra a toda la familia y que debieron adaptarse a muchas situaciones. Reconoció que desde muy chica tenía presente que, de adulta, tendría a una persona a su cargo; por eso, al terminar el colegio, optó por una carrera terciaria, no por gusto, sino para disponer de algo concreto pensando en su hermana, y elogió a sus papás, que jamás hicieron diferencias entre las dos.

Rocío, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, entre abrazos y risas.

En agosto de 2020, ya con más de un millón de seguidores, se quebró en sus historias al pedir respeto a quienes la corrigen por los términos que usa. Aseguró que resulta muy violento que le expliquen a un familiar de alguien con discapacidad lo que es, y sin nombrar a Rocío dejó en claro que el tema le toca fibras muy hondas. Más de dos años después, en diciembre de 2022, subió a TikTok la reacción de la menor al abrir los regalos de Navidad que había pedido: un timón de barco y un remo.

En enero de 2025, en una charla con Ohlalá, repasó recuerdos de su infancia. A los 10, en un cumpleaños al que acompañó a Rocío, una nena le soltó un comentario que le provocó angustia; y, sentada en la escalera de la casa de su abuela, no entendía por qué el símbolo de una silla de ruedas no coincidía con su hermana, que no usaba

Rocío en Nadie dice nada: el baile y el saludo de Lali Espósito

Flor Jazmín Peña invitó a su hermana a unirse a la mesa de Luzu TV en el cierre de la temporada de verano de 2025, cuando Rocío se encontraba entre los asistentes. Se la ve acercarle el micrófono, esperar su respuesta y reírse con ella; en un tramo, las dos juntan las mejillas.

Cuando sonó la música, ella tuvo el piso para ella sola: con una remera negra estampada con la Torre Eiffel, un short de jean y zapatillas, avanzó frente al escritorio mientras la alentaban desde el panel. Al final, las dos se abrazaron.

Rocío sonríe en un local con música.

Todavía faltaba un saludo y llegó como un mensaje en video de Lali Espósito, una de las artistas que Rocío admira. Las dos lo miraron desde el set, y la escena concluyó entre risas, con la mayor inclinada hacia ella.

El sábado 1 de marzo de 2025, la conductora publicó el material en Instagram y escribió que, cuando acabó el programa, quedó en shock por la cantidad de emociones intensas en tan breve lapso. Sostuvo que cerrar el ciclo con los suyos presentes fue muy hermoso, que lo lindo pierde valor si no se disfruta con los que más ama y agradeció al público por recibirla con tanto cariño.

Hoy, Flor Jazmín Peña mira hacia adelante: sus padres siguen vivos, pero sabe que “el día que no estén mis viejos, la responsable voy a ser yo”. Por eso necesita estar bien parada para que esa tarea no acabe con su vida y para darle “la calidad de vida que ella se merece”. Entretanto, Rocío pasó de permanecer lejos de las redes a aparecer en Luzu TV, y las imágenes de las dos riendo ya integran lo que elige compartir de su entorno.