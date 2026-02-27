Así fueron las románticas vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: playa, karaoke y anuncios

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son de las parejas de streaming más observadas por los usuarios de las redes sociales. Ambos se hacen compañía en sus proyectos individuales, y comparten su pasión por su trabajo en Luzu TV. Sin embargo, tras una larga jornada veraniega de programas, decidieron tomarse unas vacaciones románticas, a pura playa y amor. En su cuenta de Instagram, no dudaron en compartir las mejores postales, y generaron emoción con un futuro anuncio.

Así fueron las románticas vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: playa, karaoke y novedades

Nico Occhiato es uno de los conductores más importantes de los últimos años. Su pasión por Luzu TV y sus talentos frente a cámara lo llevaron a conducir importantes programas y volverse el canal más visto y seguido por los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, aprovechó la temporada de verano, no solo para abrir una grilla de especiales en la playa, sino que también para tomarse sus momentos relajantes, junto a Flor Jazmín Peña.

Fue así que compartió algunas de las postales de sus vacaciones en la playa, donde el descanso y las aguas cristalinas fueron su actividad de todos los días. La pareja fue a un hotel de lujo, con noches de canto y juegos. Pero sus seguidores, si bien se pusieron contentos por la escapada que la pareja tuvo, se emocionaron aún más cuando se enteraron que habría novedades. "Descansando unos días antes del añazo que se nos viene. Gracias por estar siempre ahí, tirando tan linda energía. Extraño mucho encontrarnos todas las mañanas al aire. Falta muy poco para volver… y pronto voy a poder contarles novedades que me tienen muy feliz", escribió el conductor, generando expectativas.

Un 2025 lleno de emoción, un 2026 con anuncios

Nico Occhiato pasó de crear su propio canal de amigos y volverse el inventor de los programas de streaming, a un 2025 lleno de nuevas novedades y caminos diferentes. Se volvió un personaje mediático de los más importantes, al comenzar a conducir La Voz Argentina. Su participación en la competencia causó furor y fue solo el comienzo de una carrera que sigue subiendo. En sus redes sociales, ya adelantó posibles novedades emocionantes. Para sus fanáticos, expuso que dirá la nueva programación de Luzu TV, con algunos de los programas favoritos, abriendo un año lleno de posibilidades.

Sin embargo, antes de volver con todo al trabajo, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña decidieron disfrutar de unas románticas vacaciones juntos, donde la playa, la música y los ratos llenos de amor fueron los protagonistas. En las redes sociales, compartieron algunos de las mejores postales, pero mantuvieron los mejores momentos para la intimidad. Sus seguidores no dudaron en comentar con dulzura las fotos, y mostrarse emocionados por el 2026 que les espera.

