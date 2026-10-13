Horacio Cabak cumplió años y lo festejó con un almuerzo íntimo junto a su hija Chloé: “Feliz en tu día”

Horacio Cabak cumplió años este martes 13 de octubre y compartió algunos detalles de la celebración con sus seguidores. El conductor, que llegó a los 57 años, mostró parte de la jornada a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver cómo eligió recibir un nuevo año de vida. Entre las publicaciones se destacaron una imagen tomada durante un almuerzo con sushi y una serie de fotografías familiares. En ellas, Chloé, su hija de 23 años, tuvo un lugar especial, tanto por el saludo que le dedicó como por los recuerdos que el conductor decidió compartir.

El almuerzo de cumpleaños de Horacio Cabak y el saludo de su hija Chloé

En una de las historias que publicó, Horacio Cabak apareció sentado a la mesa de un restaurante, con distintos platos de sushi frente a él y una sonrisa para la cámara. La imagen permitió conocer parte de su festejo, que tuvo como escenario una salida gastronómica y se alejó de las celebraciones multitudinarias que suelen acompañar este tipo de fechas.

El almuerzo de cumpleaños de Horacio Cabak | Instagram

La publicación también estuvo acompañada por un mensaje de su hija. La joven le dedicó unas breves palabras para saludarlo por su cumpleaños: “Feliz en tu día”, escribió junto a un corazón rojo. El saludo se convirtió en uno de los detalles más destacados de las historias que compartió el conductor, que eligió mostrar ese intercambio en una fecha especial.

Las fotos de Horacio Cabak junto a Chloé que recorren su historia como padre e hija

Además de la imagen de la cena, Horacio Cabak publicó un collage con tres fotografías que retratan diferentes etapas de su vínculo con Chloé. Una de las postales corresponde a la infancia de la joven y los muestra compartiendo un momento musical, mientras que las otras dos son más recientes y permiten ver cómo fue cambiando su imagen con el paso de los años. La selección sumó otro aspecto a las publicaciones del cumpleaños. En lugar de limitarse a mostrar el festejo del día, el conductor dejó ver imágenes de distintos momentos de su paternidad.

Horacio Cabak junto a su hija Chloé | Instagram

En este marco, si de crianza se trata, cabe destacar que el comunicador es padre de Ian, su hijo mayor, y de los mellizos Alan y Chloé. Aunque tiene una extensa trayectoria en los medios, sus hijos mantienen perfiles propios y desarrollan intereses diferentes. En el caso de Ian, la música ocupa un lugar importante: se desempeña como baterista de la banda Cuero, mientras que también se formó en Diseño Multimedia y Desarrollo Web en la UADE. Por su parte, los mellizos de 23 años también comenzaron a construir sus propios caminos. Según se ha podido conocer, Alan tiene un perfil vinculado al deporte, mientras que la joven se orientó hacia el ámbito audiovisual y cursa la Licenciatura en Diseño Audiovisual.

Horacio Cabak junto a sus hijos | Instagram

De esta manera, Horacio Cabak compartió algunas postales del festejo junto a Chloé, en el que el sushi fue parte del menú elegido para la ocasión. Con imágenes de este encuentro, el conductor dejó ver detalles de una celebración íntima y especial junto a su hija.