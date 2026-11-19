Entre anhelos cumplidos, confesiones y una complicidad que traspasa las pantallas, Flor Jazmín Peña y Momi Giardina dialogaron con CARAS ante la llegada del estreno de “Somos Así”, la serie de “Nadie Dice Nada” (Luzu TV) que protagonizan junto a Nico Occhiato, Santiago Talledo y Martín Garabal y estrenó todos sus episodios el 18 de noviembre en Hulu Disney+ Latinoamérica.

A través del humor, la ficción explora la amistad, los desafíos de crecer, los vínculos que se redefinen en la adultez y las decisiones profesionales que comienzan a marcar el futuro, combinando elementos de ficción y rasgos reconocibles de los conductores.

El elenco de "Nadie dice nada" estrenó ficción y sus protagonistas contaron cómo fue filmarla.

Jazmín Flor Peña y Momi Giardina hablaron de "Somos así" , su primera serie en Disney+



- ¿Cómo fue salir del streaming al set?

Momi: La pasamos súper bien. Pasar del streaming a grabar una ficción es un desafío enorme y, particularmente, en mi caso, es algo que decidí toda mi vida. Y que se dé de la mano de Disney es como el moño que le faltaba a ese sueño que tuve desde muy chica. Siento que por las cosas que vamos atravesando nosotros, cuando trabajas en equipo, es más liviano todo. De alguna manera, se hace más fácil. Tener el apoyo de mis amigos, esa fuerza, hace que las cosas sucedan.

Flor: La realidad también es que llegamos al streaming y laburamos de eso, pero cada uno tuvo su camino artístico previo. Es algo que se abre, la oportunidad y que está buenísimo, pero siempre preparándonos de alguna manera para estar a la altura de las circunstancias. Así que estamos muy contentos y felices y sorprendidos de que sea con esta magnitud. Sabíamos que queríamos hacer algo de ficción y entregar ese tipo de contenido, pero no sabíamos que iba a ser de esta manera encima con Disney.

Momi Giardina contó que ella eligió el nombre de su personaje. Las razones.

- ¿Cómo fue la convivencia al grabar, cómo lo transitaron?

Momi: Nos respetamos mucho todos. Yo sé lo que a Flor le puede molestar. Sí, por ejemplo, yo lo dije, me sorprendió mucho Flor a nivel actoral, al igual que Nico, pero en el caso de ella, es una artista increíble como bailarina y todo el mundo la conoce, pero era, no sé, como un desafío el actuar.

Flor: Hay algo lindo que tenemos como equipo, que esto nos pasa en los teatros y en todo lo que fuimos produciendo, es que nos ayudamos y apoyamos mucho entre nosotros. Entonces, cuando hay algo de lo que dudo, le pregunto a Momi o a cualquiera de mis compañeros y sé que voy a recibir una respuesta honesta y viceversa. Hay algo de un trabajo en equipo de un amor por el otro.

Momi: Sí, por ejemplo a Flor y a mí nos molestan bastante los ruidos. Hay veces que necesitamos silencio y…

Flor: Con una mirada nos entendemos.

Momi: Si. Yo sé que a Santi (Talledo), a veces, si algo se le cruza, necesita que quizás yo esté al lado de él, y aunque no le hablo, de alguna manera lo contengo. Todos tenemos nuestras mañas y nos conocemos mucho y eso hace que, me parece, que las cosas salgan mejor.

Flor Jazmín Peña se refirió al origen de la serie: su pedido a Nico Occhiato.

-La idea de hacer ficción juntos surgió inclusive al aire, durante el programa.

Momi: No sé si esa idea la tiró Santi o Nico, no me acuerdo.

Flor: Yo estuve meta de decirle a Nicolás todo el tiempo que tenemos que hacer algo. (risas) Hay una comunidad del otro lado también apoyando y poniéndose contenta de nuestros logros y nosotros también trabajando muchísimo para que eso crezca, para estar a la altura de las circunstancias.

Momi: A veces la comunidad pareciera que es como nuestros padres. Cuando uno es niño, hacés las cosas y decís, le quiero demostrar a mis papás que puedo hacer esto. Pasa algo con la comunidad de Luzu que en todo lo que hacemos es como que tenemos ese apoyo incondicional y nos dan más fuerzas para seguir adelante con muchas cosas. Y este es de los proyectos más grandes. Y la unión de Luzu y Disney, no sé, me parece increíble.



"Cumplí mi sueño de ser actriz", aseguró Momi Giardina a CARAS.

El divertido “tributo” de Momi Giardina a Guillermina Valdés en la serie

“Mi personaje se llama Guille por Guillermina Valdés (risas junto a Flor Jazmín)) Ella no me lleva tantos años, pero siempre me gustó y cuando vino por primera vez a Showmatch, que salía con Marcelo (Tinelli), yo dije ¨ay, esta mujer no puede ser tan hermosa¨. Y de ahí, yo siempre jodí que quería ser Guille Valdés, porque ella es una regia. Entonces le dije a Santi (Talledo, showrunner y guionista de “Somos Así”) que quería que mi nombre sea Guillermina. Y se lo dije a ella también”, confesó Momi con la simpatía que la caracteriza.

