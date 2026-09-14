Las mejores fotos del viaje romántico de Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña por Italia

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña sigue consolidándose como una de las parejas favoritas del público, transformando la complicidad laboral en un apasionado romance que los lleva a recorrer el mundo juntos. Desde el comienzo, disfrutaron de los viajes románticos como un sello de su noviazgo, y una manera de alejarse de los medios de comunicación y la mirada pública constante de la Argentina.

En los últimos días, los conductores de Luzu TV decidieron armar las valijas y emprender una escapada idílica hacia Europa, eligiendo Italia como el escenario perfecto para celebrar su amor. Entre paisajes históricos, costas de ensueño y la inconfundible gastronomía local, enamoraron a sus redes sociales con postales espectaculares que reflejan momentos de absoluta felicidad y conexión profunda en tierras italianas.

El viaje romántico de Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña por Italia

Las mejores fotos de las románticas vacaciones en Italia de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Aprovechando los últimos días del verano europeo, y una temporada de tranquilidad y amor, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña emprendieron una escapada soñada a comienzos de septiembre. La pareja armó un itinerario por varios puntos del país europeo, centrado en la región de Lombardía, teniendo como destino principal el paradisíaco Lago di Como. En este rincón rodeado de montañas y aguas cristalinas, se consolidó su amor disfrutando de paseos en yate, atardeceres mágicos y baños refrescantes en el lago.

El viaje romántico de Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña por Italia

Este no es su primer viaje a Italia. Al comienzo de su relación, apostaron por uno con una carga emocional enorme, ya que representa las raíces más profundas de Nico Occhiato. El conductor siente un lazo indestructible con esta tierra debido a la historia de sus abuelos inmigrantes, Conce y Victorio. Para él, recorrer estas calles es una forma de homenajear el enorme sacrificio de sus antepasados y revivir el legado familiar que siempre comparte con orgullo en sus medios.

Por eso, en diversas ocasiones, la pareja sigue eligiendo al país como un punto espectacular para una escapada romántica. El viaje está siendo un refugio de absoluta desconexión, romanticismo puro y complicidad, lejos de la vorágine diaria del streaming en Buenos Aires. A través de sus perfiles de Instagram, se los puede ver más enamorados que nunca, retratando la famosa Dolce Vita italiana con risas, abrazos íntimos y postales que quedarán grabadas para siempre en su historia de amor.

El viaje romántico de Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña por Italia

Fórmula 1 y fanatismo puro: el fin de semana de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Si bien ahora disfrutan de unos días a puro relax, viajes en barco y paisajes de amor, el punto de partida de esta inolvidable travesía europea tuvo lugar en el mítico Autódromo Nacional de Monza, donde Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña vivieron un fin de semana a pura adrenalina y pasión deportiva. Motivados por un fuerte sentimiento patriótico, los conductores viajaron especialmente para alentar a Franco Colapinto en el exigente Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Desde las tribunas y los boxes del circuito, vibraron con cada vuelta, celebrando el talento, el esfuerzo y la resiliencia del joven automovilista que representa al país en el máximo nivel mundial. Además de la emoción en la pista, la pareja protagonizó una verdadera cumbre de argentinos al encontrarse cara a cara con Lionel Scaloni, quien también se hizo presente para brindar su apoyo en el evento. Para coronar un fin de semana soñado, Flor Jazmín tuvo el privilegio exclusivo de interactuar con el entorno de la competición, llegando a sostener el cotizado casco de Kimi Antonelli, una pieza de colección valuada en miles de dólares. Sin dudas, una experiencia inolvidable que combinó amor, fanatismo y orgullo nacional.

El viaje romántico de Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña por Italia

Los seguidores pudieron disfrutar de las mejores fotos del viaje romántico de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña por Italia, que no solo capturaron la adrenalina de las pistas de Monza o la paz del Lago di Como, sino también la esencia de una pareja que sabe disfrutar de la vida y el amor en cada rincón del mundo.

A.E