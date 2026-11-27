Andrea Frigerio construyó una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. Primero se destacó como modelo y, con el paso de los años, amplió su carrera como conductora y actriz, con participaciones en televisión, cine y teatro. Sin embargo, detrás de su recorrido profesional también hay una historia familiar que ocupa un lugar importante en su vida: la de sus dos hijos, Tomás y Josefina.

Andrea Frigeiro

El mayor nació fruto de su relación con el músico Eduardo Frigerio, con quien Andrea se casó cuando era muy joven. Después de su separación, la actriz conoció a Lucas Bocchino, su actual marido, y juntos tuvieron a Josefina. A diferencia de su hermana, que se acercó al mundo artístico, Tomás eligió desarrollar una carrera profesional en un ámbito completamente distinto al de su mamá y construyó su propio camino lejos de las cámaras.

Quién es Tomás Frigerio, el hijo mayor de Andrea

A diferencia de Andrea, Tomás Frigeiro siempre mantuvo un perfil reservado y eligió no involucrarse en el ambiente del espectáculo. Su formación académica estuvo orientada hacia otras áreas: estudió Ciencias Políticas y Gobierno y posteriormente realizó un posgrado en Marketing y Comunicación. Con esos conocimientos, comenzó a desarrollar su recorrido laboral en distintas compañías, vinculado al universo empresarial y estratégico.

Andrea Frigeiro con sus hijos

La exposición pública tampoco forma parte de su día a día. A diferencia de su mamá, que suele compartir distintos aspectos de su vida y su trabajo en redes sociales, él prefiere mantener su intimidad lejos de la mirada pública. Por eso, las fotografías familiares que publica Andrea Frigeiro son algunas de las pocas imágenes que permiten conocerlo y seguir, aunque sea de manera ocasional, distintos momentos de su vida.

El presente profesional de Tomás Frigeiro en el mundo del marketing y la comunicación

Entre los proyectos vinculados a la actividad profesional de Tomás Frigerio aparece Panda Haus, una agencia boutique y productora de consultoría estratégica, comunicación y marketing con sede en Buenos Aires. La firma trabaja en el desarrollo de estrategias para marcas y ofrece servicios que abarcan desde la identidad visual y el branding hasta el marketing digital, las relaciones públicas, la producción de eventos y las activaciones BTL. Dentro de su cartera de clientes figuran compañías reconocidas como Natura, ICBC Argentina, Avon y Biogen. Su propuesta combina distintas áreas de comunicación y creatividad para desarrollar experiencias y estrategias que potencien el posicionamiento de las marcas.

Tomás junto a su hija Olivia

En el plano personal, el hijo mayor de Andrea Frigerio también formó su propia familia. En 2013 se casó con Estefanía Couture de Troismonts y juntos tuvieron tres hijos: Olivia, Ramón y Jachu. Así, mientras mantiene su vida profesional alejada de la exposición mediática, comparte con su mamá una faceta familiar muy especial, la de ser parte de una familia que creció con la llegada de los nietos.