Hace un año, la histórica residencia de Barrio Parque diseñada por el arquitecto italiano Mario Palanti en 1922, y que durante años lució abandonada luego de que allí funcionaran la embajada de Irán y una galería de arte, se transformó -restauraciones mediante- en uno de los points gastronómicos más elegidos por las celebrities y los paladares sibaritas. Así, de la mano de los hermanos Pablo y Diego Dayán nació Casa Palanti, el nuevo restó que le cambió la fisonomía a la emblemática esquina de Ortiz de Ocampo y Eduardo Costa.

Las mejores fotos con los looks del aniversario de Casa Palanti

Con los recuerdos que le trae aparejado el lugar, ya que justo enfrente vivió durante décadas su padre, Franco Macri, Mauricio Macri no podía faltar a la comida por el primer aniversario del restó, organizado a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas.

Mauricio Macri y Lola Teuly.

Macri, acompañado por su pareja, la empresaria Lola Teuly, retomó el perfil salidor que los caracterizó cuando el romance se hizo público. El de jean, saco y camisa, y ella muy casual de jean y musculosa, interactuaron con invitados de su entorno como Hernán Nisenbaum y el empresario Alejandro Macfarlane. Días después corrió el rumor de que su exmujer, Juliana Awada, estaría en pareja con el publicista José Luis “Lolo” Longinotti, una versión luego desmentida ya que él sigue casado con Isabella Furlotti.

Adrián Suar y Rocío Robles. Mili Brito y Lucila Rodríguez Iturrieta.

Andrea Frigerio y Guillermo Francella. Daniel Angelici.

Julieta Cardinali y Bárbara Lombardo.

Guillermina Valdés. El anfitrión, Pablo Dayán, y Nacho Viale.

Con la música a cargo de Agustina Marzari, la bartender Agostina Elena elaboró una serie de tragos con y sin alcohol, que se sumaron al whisky y los vinos de Cupra, la marca de Daniel Angelici, otro de los invitados presentes. El chef del restó, Juan Ventureyra, se encargó de deleitar los paladares con especialidades de la casa como tartare de lomo, trucha curada, quesos y caviar.