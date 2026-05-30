La primera foto de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa en Inglaterra

Después de semanas de rumores y de haber reconocido públicamente que habían decidido darse una nueva oportunidad, Pampita y Martín Pepa finalmente sellaron su reconciliación en Inglaterra. La conductora compartió la primera foto junto al polista y así confirmó que atraviesan un gran momento durante su viaje por Europa.

Pampita

La primera foto de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

La postal, que originalmente fue publicada por Martín Pepa en su cuenta privada de Instagram y luego reposteada en sus historias por Pampita, los muestra abrazados, sonrientes y muy cómplices durante una salida nocturna en Inglaterra. Vestidos con looks oscuros y relajados, ambos posaron para una selfie que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que se trata de la primera foto juntos desde que retomaron la relación.

Antes de esa imagen, el polista había compartido otra postal de la conductora durante un paseo por las calles inglesas. Sin embargo, fue la selfie la que terminó de despejar cualquier duda sobre el presente sentimental de la pareja.

Pampita y Martín Pepa en Inglaterra

Más allá de las imágenes que compartieron en las redes sociales, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que la modelo y Martín Pepa se encontraban en Europa y aseguró que el viaje tenía un significado especial para la pareja. "Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor", contó el panelista.

Además, recordó que la distancia había sido uno de los principales conflictos del noviazgo. Según explicó, luego de la separación a mediados de mayo y de varias conversaciones, decidieron intentar nuevamente construir la relación. "Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos", señaló.

La imagen compartida por Pampita llega casi dos semanas después de que la modelo hablara públicamente sobre la reconciliación. Si bien hasta ahora habían evitado mostrarse juntos en redes sociales, la publicación junto a Martín Pepa marcó un nuevo capítulo en la historia de amor.

Pampita deslumbró en Inglaterra con un look boho-chic

Para recorrer las calles inglesas, Pampita apostó por un vestido largo de inspiración romántica y bohemia en color borgoña, uno de los tonos más elegantes de la temporada. El diseño, de escote halter, realzaba la silueta antes de dar paso a una falda amplia y fluida que aportaba movimiento y frescura. Además, el detalle más destacado de la prenda estuvo en el bordado calado de la parte inferior, un trabajo artesanal que sumaba textura y un aire sofisticado al look.

Pampita en Inglaterra

Para completar el estilismo, la conductora eligió accesorios minimalistas y funcionales para un día de paseo: sandalias planas de tiras en cuero marrón, una pequeña bandolera y anteojos de sol. Con el cabello suelto y un maquillaje natural y luminoso, la modelo volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia de estilo, incluso en sus looks más relajados y turísticos.